L’histoire pékinoise du jour – Le doigt et la lune La neige, un panda en peluche et une superstar chinoise ont permis de faire oublier certains sujets plus importants aux Jeux de Pékin. Robin Carrel Zhangjiakou

La vraie star de ces JO, pour le public chinois, c’est «Bing Dwen Dwen». AFP

Le marketing, ça permet de vous vendre plein de choses dont vous n’avez pas besoin, mais forcément envie. Des choses inutiles, les marketeurs les transforment en trucs nécessaires. Comme le panda qui fait le buzz sur les lieux de compétition chinois, le mythique «Bing Dwen Dwen» – comme le yéti, on n’en a pas vu de vrai –, par exemple.

Un coup, on vous promène la tenniswoman Peng Shuai aux côtés de Thomas Bach, le président du CIO, en espérant que les mots-dièses «Où est Peng Shuai» disparaissent gentiment des réseaux sociaux. La fois d’après, on en fait des tonnes sur une mascotte que tout le monde veut absolument avoir, alors qu’il paraît qu’il y a pénurie à cause du Nouvel-An chinois. Le reste du temps, on vous met du Eileen Gu, la star sino-américaine, sur absolument tous les supports. Pendant que les journalistes et les suiveurs s’occupent de ça, ils ne s’occupent pas d’autre chose.