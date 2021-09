LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Le Domaine de La Doges – Au temps des Palézieux dit Falconnet Situé sur les hauts de La Tour-de-Peilz, le domaine viticole de La Doges est un écrin de verdure offrant une des plus belles vues sur le lac Léman et les Alpes.

Le Domaine de La Doges – Au temps des Palézieux dit Falconnet DR

Attestée depuis le XVIIe siècle, la maison de maître a été agrandie et réaménagée au gré de ses propriétaires successifs. En 1997, André Coigny-de Palézieux lègue le domaine à la section vaudoise de Patrimoine suisse avec l’ensemble de son mobilier, de ses œuvres d’art et de ses archives, en lui donnant pour mission de le conserver à titre de témoin d’une habitation bourgeoise des XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

Célébrant le bicentenaire de l’acquisition de La Doges par la famille de Palézieux dit Falconnet en 1821, ce livre collectif met en valeur les richesses patrimoniales du domaine. De manière plus générale, il apporte une contribution importante sur le développement des maisons de campagne dans la région veveysanne ainsi que sur la vie culturelle et sociale des élites vaudoises.

