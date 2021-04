Bande dessinée – Le don du verbe et du dessin Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg signent un roman graphique envoûtant qui pointe les liens invisibles entre trois femmes d’époques différentes. Philippe Muri

Éd. Casterman

En 1848, à Paris, Rachel Archer intrigue et déconcerte. Dix ans avant qu’il ait été écrit, elle peut réciter un poème que Victor Hugo n’a même pas encore imaginé. En transe, cette belle noiraude qui d’ordinaire ne s’exprime qu’en français, se met à comprendre toutes les langues. Capable de soigner les maladies à distance tout autant que de lire des lettres encore cachetées, elle possède un don de voyance qui suscite le trouble. Le grand prestidigitateur Robert Houdin croit en ses dons d’oracle, mais des scientifiques condamnent ses démonstrations tandis que des religieux y voient un retour vers les ténèbres et l’occultisme. En vérité, Rachel dérange. Femme dans un monde d’hommes où triomphent la science et la raison, la jeune médium ne trouve pas sa place. Un jour, elle disparaît, pour resurgir un siècle plus tard, dans d’autres lieux, à d’autres époques…

«Le don de Rachel», extrait. Éd. Casterman

Envoûtante histoire que celle-ci. Avec «Le don de Rachel», Anne-Caroline Pandolfo au scénario et Terkel Risbjerg au dessin signent leur huitième album de bande dessinée. Une réussite qui, sous forme de roman graphique, pointe les liens invisibles qui se tissent entre trois femmes à travers le temps, du XIXe siècle à nos jours. Glissant du réel vers le paranormal, l’histoire joue habilement des coïncidences et des correspondances en miroir. Si l’écriture et la narration retiennent l’attention, c’est évidemment le dessin, parfois proche de l’illustration jeunesse, qui séduit en premier lieu. Duo à suivre, Pandolfo-Rijsberg avait déjà signé notamment les excellents «Serena» (2018) et «Enferme-moi si tu peux» (2019). Avec «Le don de Rachel», ils prouvent qu’ils possèdent eux aussi un don, celui du verbe et du dessin.

