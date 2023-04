Contrôles positifs – Le dopage au Kenya alarme les organisateurs de courses De Boston à Zinal, le succès des athlètes kényans a parfois dû être revisité après les contrôles antidopage. Un fléau pour les organisateurs, les coureurs et les innocents. Rebecca Garcia

Esther Chesang avait remporté Sierre-Zinal dans la catégorie féminine, mais elle n’aurait jamais dû se présenter sur la ligne de départ. VALENTIN FLAURAUD/KEYSTONE

Pour des victoires éphémères, les gagnants dopés sont prêts à tout perdre. Mark Kangogo s’était montré le plus rapide lors de Sierre-Zinal 2022. Quelques mois plus tard, son contrôle antidopage a montré la présence de norandrostérone, annulant ainsi son triomphe et le propulsant au rang des oubliés. Le Kényan a vu son entraîneur et son équipe prendre leurs distances avec lui. Il a supprimé son compte Instagram et l’organisation de la course a sacré Andreu Blanes, qui avait franchi la ligne d’arrivée en deuxième position.