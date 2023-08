Exposition à Lausanne – Le doux regard d’un taureau séduit les passants Pour célébrer les 100 ans des Portes Saint-François, l’animal est censé rappeler son homologue de Wall Street. L’agressivité en moins. Alain Detraz

Le taureau de Saint-François, un clin d’œil aux liens entre Lausanne et New York, suscite la curiosité des passants. Chantal Dervey

Un paisible taureau attise la curiosité des passants de la place Saint-François. À y regarder de près, l’animal ne suscite pas la moindre inquiétude. Bien au contraire, il semble plutôt inviter les badauds à franchir l’entrée du centre commercial. En effet, les Portes Saint-François et leurs commerçants célèbrent cet été les 100 ans du bâtiment. Une intéressante exposition y relate, jusqu’au 9 septembre, l’histoire de ce lieu qui, avant d’accueillir des galeries commerciales, fut le bâtiment emblématique de l’Union de Banques Suisses au cœur de Lausanne.

Dans le quartier de Wall Street, le «Charging Bull» est devenu une attraction touristique incontournable. Getty Images

C’est à ce passé financier que se réfère le bovin de Saint-François. Une pancarte fait directement référence au «Charging Bull» de Wall Street. Cette icône de la finance fait fureur auprès des touristes visitant New York et qui patientent afin de se faire tirer le portrait, parfois sous les parties génitales de la bête. Les toucher porterait même chance aux plus crédules.

«Notre taureau est destiné à positionner les festivités et l’exposition, attirer l’œil et la curiosité des Lausannois et touristes pour découvrir l’exposition et l’histoire des Portes Saint-François.» Wincasa, au nom des commerçants

Le monde de la finance lausannoise serait-il plus doux qu’à Manhattan? Certains se posent la question, sourire en coin. Car, contrairement au bronze de la Bourse de New York, c’est une résine synthétique qui matérialise le taureau lausannois. Sa posture et la douceur de son regard sont à l’opposé de l’attitude que l’on prête aux loups de la finance. Pas question, enfin, d’aller flatter sa virilité, ni même son flanc: une barrière coupe court à toute pulsion.

Entre Lausanne et New York

La bête de Saint-François n’est évidemment qu’un clin d’œil, original ou humoristique, selon les points de vue. Le «Charging Bull», œuvre de l’italien Arturo Di Modica, ne peut en effet être reproduit sans autorisation. La société Wincasa répond au nom des commerçants: «Notre taureau est destiné à positionner les festivités et l’exposition, attirer l’œil et la curiosité des Lausannois et touristes pour découvrir l’exposition et l’histoire des Portes Saint-François.» Celle-ci n’est en effet pas si éloignée de New York, puisque l’Union de Banques Suisses y avait un bureau, dans les années 1920 déjà. De plus, rappelle Wincasa, le style architectural du bâtiment inauguré en 1923 à Saint-François est une interprétation du courant architectural néoclassique. En reprenant des éléments gréco-romains, comme les colonnes, ce «style fédéral» s’est appliqué en différents endroits du monde, à Lausanne comme dans le quartier de Wall Street.

