Quand le théâtre s’exporte: enquête – Le drapeau de la Comédie de Genève a flotté sur Avignon Deux des principaux spectacles du festival, «La Cerisaie» et «Entre chien et loup», ont été produits avec ou par la scène genevoise, où ils seront présentés dès cet automne. Jean-Jacques Roth

«La Cerisaie» dans une mise en scène de Tiago Rodrigues avec Isabelle Huppert sur scène à Avignon. DR

Deux spectacles ont marqué l’inauguration du Festival d’Avignon, «La Cerisaie» et «Entre chien et loup». Signés par deux étoiles du théâtre contemporain: le Portugais Tiago Rodrigues – fraîchement nommé directeur du festival à partir de 2023 – et la Brésilienne Christiane Jatahy. Et qui ont en commun d’avoir été produits ou coproduits par la Comédie de Genève. Le drapeau du nouveau navire amiral du théâtre genevois a ainsi flotté haut dans le festival d’arts vivants le plus suivi au monde. Cocorico?

On a posé la question, un lendemain de première, au codirecteur de la Comédie, le Lausannois Denis Maillefer, évidemment présent au festival. «Oui, bien sûr, c’est important. Le théâtre y gagne une crédibilité. On montre qu’on sait faire du lourd, aussi bien en termes artistiques que logistiques. Mais le rayonnement n’est pas un but en soi, pas plus que de faire tourner nos spectacles le plus possible. En revanche, si cela permet à des comédiens ou des metteurs en scène romands d’être repérés, alors c’est utile.»