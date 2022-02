Ces Suisses qui ont changé l’histoire (3/4) - Le drapeau jurassien de Sarah Forster qui a agité les JO

Sarah Forster et son drapeau jurassien avaient créé un précédent aux JO de PyeongChang, lors de la cérémonie d’ouverture.

Au cœur du stade olympique de PyeongChang (Corée du Sud), les délégations défilent lors de la cérémonie d’ouverture ce 9 février 2018. Des petites répliques à Croix-Blanche sont agitées frénétiquement par les athlètes helvétiques derrière le porte-drapeau Dario Cologna. Ce jour-là, c’est pourtant une petite bannière jurassienne exhibée fièrement par la hockeyeuse Sarah Forster qui va voler la vedette au fondeur grison et son imposant drapeau suisse.

Alors que la règle 50 de la Charte olympique n’autorise pas «tout ce qui sort du cadre des tenues et des drapeaux nationaux officiels», comment la crosse épiscopale rouge s’est-elle invitée aux JO? «J’avais fait la demande en amont à Swiss Olympic qui m’a autorisée à défiler avec le drapeau jurassien, se remémore Sarah Forster. Le jour de la cérémonie, j’ai encore demandé l’autorisation à un responsable de Swiss Olympic et ma requête a été validée. Comme quatre ans plus tôt aux Jeux de Sotchi. J’avais donc pris toutes les précautions.»