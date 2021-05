Le débat sur le don d’organes qui a occupé le Conseil national mercredi me passionne. Il nous pousse à des questionnements éthiques fins et à des réponses très personnelles. Le manque accru de donneurs d’organes en Suisse – 1500 personnes malades sont en ce moment sur une liste d’attente - justifie-t-il un passage au système du consentement présumé? Y a-t-il d’autres chemins à emprunter?

Beaucoup d’arguments m’ont fait réfléchir, m’ont bousculée. Mais il y en a un qui m’a fait tousser autant qu’une miette de pain avalée par le trou du dimanche. Non qu’il serait en soi irrecevable mais parce qu’il vient de personnalités et de milieux qui s’affichent régulièrement contre le droit à l’avortement, contre l’éducation sexuelle à l’école, contre les changements facilités à l’état civil pour les personnes transgenres et intersexes, etc.

«Si je suis bien la logique de ces messieurs, le droit à disposer de son corps serait donc à géométrie variable.»

Ces derniers se dressent contre tout changement en matière de don d’organes en invoquant le droit de chacun à disposer de son corps. Citons le religieux conseiller national Erich von Siebenthal (UDC/BE): «L’État doit protéger les droits des citoyennes et citoyens et ne peut pas les restreindre dans l’intérêt de tiers.» Et son collègue Andreas Gafner (UDF/BE): «La Constitution nous oblige, pour la dignité de l’être humain, à veiller à la personnalité et la santé.»

Si je suis bien la logique de ces messieurs, le droit à disposer de son corps serait donc à géométrie variable. Il n’est pas question que l’État fasse d’eux des donneurs d’organes présumés parce que leur corps leur appartient. En revanche, la femme qui veut avorter ou la personne transgenre qui souhaite changer d’état civil seraient, elles, trop sottes pour décider seules.

Concernant l’avortement, un collègue, peu convaincu, m’a suggéré au moment d’écrire ma chronique de me plonger dans le système de pensée de ces élus. Selon leur conception, interdire l’avortement n’est pas nier le droit à disposer de son corps mais sauver une vie. Je respecte cet avis, mais, question logique, il me semble que faciliter le don d’organes est tout aussi pertinent en matière de sauvetage de vies. Ou alors l’État devrait «empêcher de tuer» mais «laisser mourir»?

Les discours et la réalité

Finalement, loin des grands discours, il y a la réalité. Collègue de ces deux Bernois, Franz Grüter (UDC/LU) a décrit la sienne avec pudeur l’autre jour au Conseil national. Il a une fille de 25 ans qui a déjà subi six opérations du cœur et aura vraisemblablement besoin d’un don d’organe un jour. Franz Grüter s’est évidemment enregistré comme donneur. Et lorsqu’il parle avec des gens, tout le monde assure être d’accord de donner, mais presque personne n’a fait acter ce consentement.

Alors oui, Franz Grüter a une conviction profonde: celle que chacun doit disposer de son corps, qu’on doit respecter tous les citoyens qui ne veulent pas donner leurs organes. Mais qu’il doit quand même être possible de trouver un nouveau chemin en Suisse, pour l’intérêt général.

Lise Bailat Afficher plus Correspondante parlementaire. Patrick Martin

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.