L’éditorial - Le droit à l’expression n’est pas un luxe

Pourquoi l’État et les assurances ne soutiennent-ils pas la communication facilitée, la laissant à la charge des familles en mesure de se l’offrir? Officiellement, la réponse tient en une phrase: cette méthode n’est pas reconnue scientifiquement.

Controversée, elle divise les parents, les institutions et les éducateurs depuis qu’elle est née, il y a un demi-siècle. La part de subjectivité qu’elle implique pouvant ouvrir la porte aux excès. Certes, on peut craindre un viol de la pensée, le «facilitant» écrivant à la place du «facilité», souvent influençable. Il suffirait alors de s’assurer que ce soutien à l’expression n’est pas détourné dans un but peu recommandable, mettant à mal la santé et le bonheur des intéressés.

«Jusqu’ici, personne n’a pu prouver non plus que cet appui au langage n’était pas un moyen pour un infirme de se faire comprendre.»

Chez les Légeret, nous avons vu tout le contraire: une famille unie, joyeuse. Jamais nous n’avons ressenti de malaise ou de contrainte. Si cet appui au langage était vraiment dangereux, sa pratique serait interdite. Ce qui n’est pas le cas en Suisse. Il pourrait cependant prendre le pas sur des soins mieux appropriés. Le seul danger à nos yeux.

La communication facilitée a déjà permis à des personnes handicapées de s’extirper de leur prison silencieuse. Et, jusqu’ici, personne n’a pu prouver non plus qu’elle n’était pas un moyen pour un infirme de se faire comprendre. Pourquoi alors ne pas la considérer comme une thérapie complémentaire, qui pourrait être remboursable, pour autant qu’il y ait un suivi auprès d’un spécialiste? Même des institutions publiques y ayant renoncé concèdent que cette technique débouche parfois sur des résultats magnifiques. Mais pas toujours. Faut-il voir dans ce renoncement des raisons financières? Sans doute.

Ici, toutefois, c’est surtout notre insurmontable besoin d’objectivité qui empêche des gens de vivre.

