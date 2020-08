Suisse – Le droit de recours des écologistes en passe d’être limité Une commission du Conseil national s’est prononcée en faveur d’une initiative limitant les possibilités d’opposition des organisations de protection de la nature sur des projets de moindre importance.

La commission considère que le droit de recours des organisations est un outil judicieux qui a fait ses preuves. KEYSTONE

Les organisations de protection de l'environnement et du paysage ne devraient plus pouvoir faire recours lorsqu'il s'agit de projets de moindre importance. La commission de l'environnement du Conseil national a donné suite mardi par 13 voix contre 10 et 1 abstention à une initiative parlementaire en ce sens.

La commission considère que le droit de recours des organisations est un outil judicieux qui a fait ses preuves. Pour les projets de moindre envergure, elle estime toutefois qu'il entraîne «une charge disproportionnée» pour les particuliers lorsque ces derniers sont amenés à devoir s’opposer à un recours, éventuellement auprès de plusieurs instances.

Une partie de la commission ne voit pas la nécessité de prendre des mesures, comme le préconise l'initiative parlementaire de Philipp Matthias Bregy (PDC/VS). Elle constate que les chiffres disponibles relatifs aux recours ne permettent pas de conclure que les organisations se servent excessivement de cet outil, indique la commission dans un communiqué.

«Dérives procédurales et bureaucratiques»

Le principe du droit de recours des organisations est ancré depuis 1966 dans la loi sur la protection de la nature et du paysage. Le peuple suisse avait refusé à 66% en 2008 une initiative du Parti radical (PRD) visant à le supprimer.

Pour M. Bregy, si ce vote réaffirme dans son principe le droit de recours des organisations, il ne légitime pas «les dérives procédurales et bureaucratiques» de ce droit lorsqu'il s'agit de projets de moindre importance réalisés par de simples citoyens.

Selon l'élu haut-valaisan, une solution pourrait être d'exclure du droit de recours des organisations les projets qui sont réalisés dans la zone à bâtir mais en dehors des centres villageois et urbains et qui portent sur une surface brute au sol de moins de 600 mètres carrés ou qui remplissent d'autres critères objectifs clairement définis.

ATS