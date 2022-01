Votations du 13 février – Le droit de timbre ravive le clivage gauche-droite Décrié par la place financière et exigé par les syndicats, l’impôt centenaire est à un tournant de son histoire. Le détail des enjeux du vote en perspective.

Cadeau fiscal pour les plus riches ou investissement nécessaire à l’économie? La suppression du droit de timbre fait resurgir la traditionnelle opposition gauche-droite, mise à mal lors de la précédente votation sur l’imposition des entreprises. Le combat en vue du 13 février s’annonce plus rude. Une nouvelle baisse d’impôt en pleine crise est accueillie fraîchement, selon les premiers sondages.

La population paie l’addition

Dénonçant un nouveau cadeau aux multinationales, la gauche et les syndicats ont lancé le référendum. Tous les citoyens paient des impôts et des taxes, pointent-ils. Le café-croissant pris chaque matin au comptoir, les boucles d’oreilles achetées pour la cadette à Noël ou encore la nouvelle coupe de cheveux tentée à l’occasion d’un anniversaire sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les transactions financières y échappent. Elles sont en revanche frappées du droit de timbre. Pour les référendaires, ce substitut ne doit pas être supprimé. Sinon la place financière ne paiera bientôt plus d’impôt. Elle se désolidarisera de la société et du financement des services publics, laissant tous les autres payer pour elle.

L’abolition du droit de timbre sur le capital entraînera des pertes fiscales d’environ 250 millions de francs. C’est un milliard tous les quatre ans, souligne l’économiste et vice-président du Parti socialiste Samuel Bendahan. À titre de comparaison, le contre-projet à l’initiative sur les soins infirmiers, jugé excessif par une partie de la droite, prévoyait autant une seule fois sur huit ans.

Les pertes fiscales ne peuvent cependant être comblées que de deux manières: soit une hausse de l’impôt sur le revenu ou de la TVA, soit la suppression de prestations sociales, poursuivent les opposants, soutenus par le PEV. Dans les deux cas, c’est la population qui paie la facture.

Préserver l’économie

La réforme est certes synonyme de pertes fiscales à court terme, reconnaissent le Conseil fédéral et les partis bourgeois. Mais c’est aussi et surtout un investissement à moyen et long terme. De bonnes conditions cadre sont introduites pour l’installation et l’épanouissement des entreprises sur sol helvétique.

Les sociétés seront encouragées à s’autofinancer plutôt qu’à s’endetter en prenant des crédits non soumis à l’impôt, ajoute le camp du «oui». Elles seront ainsi plus résilientes et dépendront moins d’un soutien étatique en cas de crise.

Exemptées de droit de timbre, les entreprises disposeront de davantage de capitaux pour investir, poursuit-il. Des emplois, souvent à forte valeur ajoutée, seront créés ou préservés. Et des contribuables, ayant de hauts salaires, paieront leurs impôts en Suisse. La croissance économique en sera renforcée.

Anticiper la taxe de 15%

Le droit de timbre est par ailleurs un «impôt spécial» que peu d’autres pays connaissent, argumente encore le ministre des Finances Ueli Maurer. Une particularité qui pourrait nuire à l’attractivité de la Suisse, alors qu’une taxe minimale de 15% pour toutes les entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel devrait être instaurée.

Les détails de cette réforme de l’OCDE ne sont pas encore connus. Mais le Zurichois compte bien l’anticiper et la compenser où il peut pour éviter une fuite des sociétés. D’autres «particularités» helvétiques devraient être éliminées, comme l’impôt anticipé sur les intérêts. Son abolition, qui engendrerait des pertes beaucoup plus élevées, vient d’être approuvée par le Parlement.

Auparavant, c’est la suppression du droit de douane sur les produits industriels qui avait été actée. Des réformes favorables aux gros propriétaires ou aux familles à ultra-hauts revenus sont aussi prévues, critiquent les référendaires. Autant de «tranches de salami» que la classe moyenne et les retraités doivent avaler sans en retirer le moindre bénéfice.

