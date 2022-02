L’invité - Le droit de timbre: un OFNI dont il faut se débarrasser

Personne ou presque ne connaissait le droit de timbre d’émission avant que l’abolition de cet Objet Fiscal Non Identifié ne soit soumise à votation populaire. Personne? Pas tout à fait: les quelque 2300 entreprises, dont une majorité de PME et de start-up, qui paient chaque année cette taxe, dont le seul effet est de réduire leur capacité d’investissement, savent ce qu’il en est. C’est toujours pour elles un motif d’incompréhension.

«En 1917, la Confédération manquait d’argent. Elle a donc proposé de taxer les augmentations de fonds propres des entreprises.»

On peut se demander pourquoi un tel impôt existe. Il faut regarder dans le passé pour comprendre: en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, la Confédération manquait d’argent. Elle a donc proposé de taxer les augmentations de fonds propres des entreprises. On justifiait aussi l’impôt par le fait que ces transactions demandaient à être confirmées par les autorités, ou un notaire. Mais ce «timbre» n’est plus nécessaire aujourd’hui.

Sur le même thème: L’invitée Droit de timbre: un impôt payé par les multinationales Ne craignant jamais l’exagération, le Parti socialiste suisse a lancé le référendum au motif qu’une acceptation provoquerait un manque à gagner insupportable pour la Confédération en ces temps de crise. Cet argument est valable… pour les entreprises: si une société a besoin de consolider son capital parce qu’elle a subi des pertes, ce n’est pas intelligent de lui en prendre une partie. Et financièrement, la Confédération ne va pas trembler sur ses bases, car le droit de timbre lui rapporte en moyenne 250 millions, soit 0,35% du son budget. Il vaut mieux que ces sommes soient dépensées par les entreprises en investissements et salaires. C’est ainsi que le fisc s’y retrouve.

Les grandes banques déjà exonérées

En conclusion: lorsque les référendaires accusent les multinationales ou les banques de profiter d’une abolition du droit de timbre, ils se mettent profondément le doigt dans l’œil. En effet, les grandes banques sont déjà exonérées de cette taxe (législation to big to fail) ! Et les multinationales, qui disposent de réserves financières, n’ont pas besoin de lever des fonds propres. Ce sont donc bien les PME et les start-up qui paient ce tribut. Il est temps de les en libérer.

François Pointet Afficher plus Conseiller national Vert’libéral

