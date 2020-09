Parlement fédéral – Le droit de vote à 16 ans a profité du nouveau National L’acceptation d’une courte tête d’un projet de loi socialiste pour baisser l’âge du vote a été permise par une plus grande présence de partis progressistes. Julien Culet

Ce sera désormais au tour du Conseil des États de se prononcer sur l’abaissement de l’âge du droit de vote. Keystone

Un écart de 13 petites voix. C’est ce qui a permis au National d’accepter une initiative parlementaire de la conseillère nationale verte bâloise Sibel Arslan pour abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans. Pour les élus, cela n’aurait pas été possible avec l’ancien parlement. Mais la vague verte et jeune de l’automne dernier est passée par là. «C’est évident que cela ne se serait jamais produit avant, affirme Isabelle Chevalley (Vert’libéraux/VD). Le Conseil national est plus progressiste et plus jeune. Et notre parti a fait pencher la balance pour une décision pour laquelle nous nous battons depuis des années.»

«Je pense que c’est davantage le côté plus féminin que jeune qui a joué» Laurent Wehrli, conseiller national libéral-radical

Son homologue verte Léonore Porchet (VD) abonde en son sens: «Le parlement est moins conservateur. Nous avons pu gagner en mobilisant nos trois formations, le PS, les Verts et les Vert’libéraux et quelques personnes «éclairées» d’autres formations.» Du côté des opposants de la mesure, on propose une explication complémentaire. «Une majorité de circonstance liée à la nouvelle organisation du Conseil national a pu être trouvée, estime Laurent Wehrli (PLR/VD). Je pense que c’est davantage le côté plus féminin que jeune qui a joué. Je ne suis pas persuadé que les jeunes votent pour les jeunes.» Au final, une majorité des élus s’étant exprimés en faveur du vote à 16 ans étaient des femmes (56 sur 98, soit 57%).

Convaincre la chambre haute

Cet abaissement de l’âge a donc passé une première étape en l’emportant au National mais il lui reste encore le Conseil des États à convaincre. Cela risque d’être plus compliqué. «Il était touchant de voir les Verts et la gauche applaudir le résultat mais il faudra applaudir à la fin du processus, prévient Laurent Wehrli. La décision a de forts risques ou chances de ne pas être acceptée aux États.» L’élu s’oppose au texte car il juge que le vote «doit être lié à d’autres éléments qui font que nous sommes des citoyens votants. Il faudrait alors changer bien d’autres choses, comme la majorité. Et je ne suis pas convaincu que cela augmenterait la participation des jeunes.»

Les partisans se veulent réalistes et mesurés vis-à-vis de leurs chances de convaincre les sénateurs. «À l’inverse du National, nous serons confrontés aux États à une chambre plus conservatrice mais nous devons rester optimistes, rapporte Léonore Porchet. Cela va être compliqué mais j’espère qu’on donnera le droit de vote aux jeunes qui en ont bien besoin. Avec l’allongement de la durée de la vie, l’âge moyen des votants a augmenté. Et les jeunes vont devoir vivre avec les décisions plus longtemps.» Isabelle Chevalley reconnaît pour sa part qu’il va falloir «faire du lobbyisme aux États. Il est important de pouvoir dire aux jeunes que c’est bien d’aller revendiquer dans la rue mais que voter c’est mieux.»