Un mois sans alcool – Le Dry January peut-il avoir des effets durables? Les bienfaits immédiats d’une période d’abstinence ne font guère de doute. Mais passé cette parenthèse d’après-Fêtes, il serait aussi possible d’en tirer des leçons. Romaric Haddou

Les experts soulignent que n’importe quelle période d’abstinence, quels que soient le moment de l’année et la durée, serait bonne à prendre. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

L’adhésion au Dry January, ce mois de janvier sans alcool, augmente en Suisse. Il faut dire qu’après les excès des Fêtes, il n’est pas rare d’avoir envie de lever le pied et de baisser le coude. Mais que vaut vraiment le concept? Est-ce un répit bienvenu et finalement pas si contraignant? Ou est-ce qu’il peut être suivi d’effets à moyen et long terme?