Automobilisme – Le duel des Jonathan remporté par Michellod Entre Jonathan Michellod et Jonathan Hirschi, tout s’est joué sur des détails. La victoire, dans le 18e Rallye du Chablais, revient finalement au Valaisan. Jean-Claude Schertenleib

Jonathan Michellod s’est adjugé le 18e Rallye du Chablais. Jonathan Michellod – Facebook

La première journée du 18e Rallye du Chablais, marquée par des conditions météorologiques compliquées, avait été celle du Neuchâtelois Jonathan Hirschi, de retour en rallye cette année. En tête avec 6’’6 d’avance samedi matin (malgré une première pénalité de 10 secondes, pour départ «volé»), Hirschi, secondé par Michaël Volluz, savait que rien n’était joué, spécialement face à l’équipage valaisan Jonathan Michellod/Stéphane Fellay (Skoda Fabia Rally2 Evo), champion de Suisse junior en 2019 et troisième du championnat de Suisse l’an dernier.

Le pilote de Verbier a maîtrisé son sujet ce samedi, grignotant d’abord son retard, qui avait culminé à 8’’2 après la première spéciale du jour, avant de s’installer en tête du côté des Portes-du-Soleil: «J’essaie de rouler le plus proprement possible», expliquait à ce moment de la journée Jonathan Hirschi, qui allait être pénalisé une seconde fois de 10 secondes, cette fois pour être arrivé à un contrôle avec une minute de retard: «Après sept ans d’absence en rallye, il y a eu une petite erreur de concentration et on ne nous a pas ratés. C’est la course, c’est ainsi. Je retiendrai la belle entame de week-end, vendredi, et le fait que le championnat de Suisse est encore long», ajoutait le Neuchâtelois, finalement deuxième de ce 18e Rallye du Chablais, comme il s’était classé deuxième du classement «suisse» (le vainqueur, le Prévôtois Michael Burri, avait pris le départ du Critérium Jurassien avec une licence française) lors de l’ouverture de ce championnat.

Restait à Jonathan Michellod de ne pas commettre l’irréparable dans les deux dernières épreuves spéciales: «Hier, ce n’était pas du tout évident. Aujourd’hui, avec le beau temps, nous avons eu beaucoup de plaisir, on s’est lâchés et ça a passé», avouait le vainqueur, qui est «coaché» par l’expérimenté Olivier Burri. Écart final entre les deux Jonathan: 18’’8. Lauréats l’an dernier, Sébastien Carron/Lucien Revaz (Skoda Fabia Rally 2 Evo) complètent le podium, malgré une crevaison.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.