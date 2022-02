Cirque Knie 2022 - Le Duo Fullhouse et Bastian Baker en tête d’affiche

Des acrobaties agrémentées de lumières LED, des cascades périlleuses et du spectacle poétique sont au menu de la tournée du cirque qui commence le 18 mars prochain.

Le Duo Fullhouse et Bastian Baker en tête d’affiche

Les humoristes Duo Fullhouse figurent en haut de l’affiche de la tournée 2022 du Cirque Knie en Suisse romande. Le chanteur Bastian Baker participera, lui, pour la seconde année consécutive au spectacle itinérant du cirque national.

La tournée commencera traditionnellement à Rapperswil-Jona (SG), le fief de la famille Knie. La première doit avoir lieu le 18 mars, indique le cirque mardi.



Elle sera marquée par les débuts du petit Maycol Knie junior, âgé de 4 ans. Fils de Géraldine Knie et du directeur technique du cirque, Maycol Errani, accompagnera sa soeur Chanel et son frère Ivan sur leurs numéros de chevaux et de poneys.