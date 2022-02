Maison de couture à Éclépens – Le duo MuKi habille tous les hommes, du notaire au graffeur Catherine Muriset et Joël Kinnar proposent des costumes sur mesure à des prix qu’ils ont voulu accessibles. Avec l’auteur Adrien Gygax en ambassadeur. Caroline Rieder

Dans leur atelier d’Eclépens, Catherine Muriset et Joël Kinnar travaillent avec sérieux sans pour autant se prendre au sérieux. ODILE MEYLAN

En rencontrant Catherine Muriset et Joël Kinnar, on ne les imagine pas faire dans la demi-mesure. Dans leur atelier d’Éclépens installé dans une ancienne filature, ils proposent des costumes masculins qui épousent les envies et la morphologie de leur clientèle.