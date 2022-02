JO 2022 – Curling – Le duo Perret et Rios entame son tournoi par une défaite

Curling – Le duo Perret et Rios entame son tournoi par une défaite Les médaillés d’argent de 2018 en double mixte, Jenny Perret et Martin Rios, se sont inclinés 7-6 face à une surprenante équipe chinoise. Ils joueront leurs deux prochains matches jeudi. Cyrill Pasche Pékin

Jenny Perret et Martin Rios comptent bien se reprendre, dès jeudi contre l’Italie. AFP

Le duo helvétique de curling mixte, qui avait marqué les esprits aux JO 2018 avec leur communication par moments très «explosive», a livré son premier match du tournoi olympique mercredi soir à Pékin (13 heures en Suisse).

Opposés à la Chine, Jenny Perret et Martin Rios, médaillés d’argent il y a quatre ans à PyeongChang, ont mis du temps avant de véritablement entrer dans leur match. Mené 6-5 après la septième manche, revenu à 6-6 au 8e end, le duo helvétique s’est finalement incliné 7-6 après une manche supplémentaire alors que la Chine bénéficiait de l’avantage de la dernière pierre.

«Oublier ce revers au plus vite»

Une défaite inattendue sur laquelle Jenny Perret et Martin Rios ne méditeront toutefois pas trop longtemps. «Ce n’était pas le départ espéré, a regretté Rios. Nous avons chacun connu une mauvaise moitié de match et forcément, cela ne va pas fonctionner de cette façon. Mais voilà, il ne nous reste qu’à tourner la page rapidement et oublier ce revers au plus vite.»

Jeudi, l’équipe helvétique aura deux matches au programme: contre l’Italie à 14h05 (7h05 en Suisse) puis contre la Grande-Bretagne à 20h05 (13h05).

Quelques instants après leur défaite contre la Chine, Martin Rios et Jenny Perret préparaient déjà leur match du lendemain avec un court entraînement sur la glace du stade de Pékin.

