Football – Le Dynamo Kyiv en route pour la Romandie Le mythique club ukrainien va préparer sa saison dans le canton de Vaud. Il y rencontrera notamment Yverdon (26 juin) et le Lausanne-Sport (29 juin). Robin Carrel

Le troupe du légendaire entraîneur Mircea Lucescu s'est réunie le 16 juin dernier dans la capitale ukrainienne, pour les traditionnels tests médicaux de présaison. Elle a ensuite recommencé l'entraînement presque comme si de rien n'était dans la foulée, dans leur camp d'entraînement de Koncha-Zaspa, au sud de Kyiv.

Ce mercredi, les 25 joueurs kiéviens et leur staff ont embarqué en bus en direction Bucarest, pour deux jours, avant de prendre le chemin du Nord-Vaudois. Ils s'y entraîneront et disputeront une première partie amicale contre Yverdon Sport le 26 juin à 16 heures au Stade Municipal.



Le Dynamo Kiev sera ensuite attendu à la Tuilière le 19 juin à 20 heures, pour jouer contre le Lausanne-Sport. «Ce match caritatif a pour but de lever des fonds afin de reverser les bénéfices de la rencontre à la Chaîne du Bonheur et à l’association Sunflower, qui viennent en aide aux réfugiés ukrainiens en Suisse», a indiqué le LS.

Le club 16 fois champion d'Ukraine et 13 fois champion d'URSS devrait ensuite rencontrer le FC Sion le 2 juillet, puis se mesurer à l'Olympique lyonnais dix jours plus tard. Le but: reprendre le rythme de la compétition avant de défier Fenerbahçe les 20 et 27 juillet, au 2e tour qualificatif de la Ligue des Champions. Le Dynamo Kyiv «recevra» son adversaire dans le stade de Lodz, en Pologne.



