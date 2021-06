Éditorial - Le F-35 ou la grosse cavalerie américaine

À première vue, il n’y a pas de quoi actionner son siège éjectable. La Suisse remplace sa flotte d’avions américains F/A-18 par une nouvelle flotte d’avions américains de nouvelle génération. Les F-35 sont de loin meilleurs que les autres et leur prix défie toute concurrence. Bingo.

Mais dans ce ciel azur des top guns, il y a quelques gros nuages noirs susceptibles de secouer les carlingues. En optant pour l’avion américain contre le Rafale français ou l’Eurofighter européen, la Suisse inflige un nouveau camouflet aux pays de l’Union européenne après avoir déchiré le projet d’accord institutionnel. Premier trou d’air.

Outre ce tangage extérieur, il y a aussi de fortes turbulences intérieures. La gauche et le GSsA ont promis de lancer des initiatives populaires contre l’achat d’un avion US. On peut considérer qu’il s’agit là d’un antiaméricanisme primaire, il n’en reste pas moins que cet appel au peuple peut retarder, voire couler l’achat des nouveaux jets.

«Il y a peut-être aussi une dimension politique cachée pour le Conseil fédéral.»

Le Conseil fédéral s’est-il fourvoyé en évacuant la dimension politique pour se concentrer uniquement sur les capacités techniques? Non. Lors de l’achat raté du Gripen, on avait reproché au gouvernement de n’avoir pas sélectionné le meilleur avion, en l’occurrence le Rafale. Ironie de l’histoire, ce dernier est aujourd’hui déclassé par plus fort que lui.

Et il y a peut-être aussi une dimension politique cachée pour le Conseil fédéral. Quand cela cogne vraiment au niveau sécuritaire, c’est encore la cavalerie US avec ses militaires et ses services secrets qu’on appelle pour régler le problème. Une assurance tous risques en quelque sorte.

