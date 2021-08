L’invité - Le fabuleux conte helvétique du mariage civil pour tous

Il était une fois, dans la Berne fédérale, un parti rêvant d’une société suisse plus durable, plus innovante et plus progressiste. En 2013, en pleine tornade de la «Manif’ pour tous» déversant son fiel sur la communauté LGBTIQ* en France, il déposa, par l’entremise de Kathrin Bertschy, conseillère nationale Vert’libérale, plusieurs initiatives parlementaires demandant l’ouverture du mariage, de l’adoption et de la procréation médicalement assistée (PMA) à tous les couples, quels qu’ils soient.

Après plus de sept ans d’errance dans le dédale fédéral et de longs palabres, Helvetia vit enfin naître, le 18 décembre 2020, une merveilleuse nouvelle loi rendant le mariage civil enfin égalitaire et ouvrant l’adoption à tous les couples, ainsi que la PMA à tous les couples de femmes.

«Notre société a besoin de plus d’égalité entre les personnes.»

L’histoire aurait pu s’arrêter là: le mariage civil pour toutes et tous pourrait déjà être entré en vigueur, rendant tous les couples de notre pays encore plus heureux. C’était sans compter quelques partis conservateurs qui, pour exister, se sont empoignés du bébé initié par les Vert’libéraux. On connaît la suite de l’histoire: récolte de signatures lancée et référendum programmé pour le 26 septembre 2021.

D’autres partis ont également pris ce bébé sous leur aile. En tant que Vert’libéraux, nous sommes heureuses et heureux de constater que ce petit dernier plaît à beaucoup de monde, mais il ne faudrait pas oublier que les partis de gauche n’ont pas vraiment accéléré sa gestation lorsqu’il était ausculté sous tous les angles au parlement fédéral. Nous ne poursuivrons pas ce débat de «politique politicienne», mais nous sommes fières et fiers de relever que nos idées peuvent rassembler au-delà des clivages partisans pour contribuer à une société plus libérale et plus progressiste.

Avec le chapitre de la campagne qui s’ouvre, il est primordial de se mobiliser autour de ce texte qui, au-delà des questions politiques, revêt également une certaine symbolique, soit celle de l’acceptation de l’autre et de différents modes de vie. Notre société a besoin de plus d’égalité entre les personnes: le projet de mariage civil pour toutes et tous y contribue grandement.

Soutien à confirmer

Il est temps que le peuple puisse se prononcer et ainsi confirmer son soutien à la communauté LGBTIQ*. Il n’y a aucune raison, au XXIe siècle, de priver des personnes de droits fondamentaux en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. C’est dans ce sens que s’engagent le Parti vert’libéral et le réseau queer-pvl: nous souhaitons une société plus ouverte qui cesse toute forme de discrimination!

Il ne nous reste plus qu’à espérer un épilogue favorable au projet de mariage civil pour toutes et tous au soir du 26 septembre! Et, comme dans tout conte qui se respecte: souhaiter que tous les couples puissent vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants!

Olivier Bolomey

