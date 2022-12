Sur les trottoirs de Lausanne – Le facteur fonce sur la même piétonne deux fois dans sa tournée L’employé de La Poste a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière. Les facteurs jouissent-ils d’une certaine liberté au guidon? Laurent Antonoff

Le facteur roulait au guidon d’un scooter électrique à trois roues, et tirait une remorque, lors de sa tournée dans le sud de Lausanne. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) KEYSTONE

On savait déjà que le facteur sonne toujours deux fois, grâce à célèbre un film avec Jack Nicholson dans les années 80. À Lausanne, on peut dire aujourd’hui qu’il renverse aussi deux fois. Ou presque. L’histoire remonte à fin 2021. Dans le cadre de sa tournée dans le sud de la ville, un facteur a ainsi manqué heurter de peu une femme qui cheminait sur le trottoir à l’aller, puis il a carrément roulé sur les pieds d’une seconde au retour. Détail peu commun: il s’agissait de la même piétonne. Il vient d’être condamné par ordonnance pénale pour violation simple des règles de la circulation routière, et violation des obligations en cas d’accident.