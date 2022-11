Tennis – Le fantôme de Rafael Nadal hante le Masters Le recordman de titres en Grand Chelem a perdu un deuxième match de rang à Turin, cette fois contre Félix Auger-Aliassime (6-3 6-4). Jérémy Santallo

Rafael Nadal n’a pas montré son vrai visage à Turin. AFP

Mais qu’arrive-t-il à Rafael Nadal? Vite résigné parce que «tout allait trop vite» pour lui lors de son entrée en lice, dimanche, contre Taylor Fritz (7-6 6-1), l’Espagnol, méconnaissable, a enchaîné une nouvelle défaite, mardi, au Masters du Turin, refroidi par le Canadien Félix Auger-Aliassime (6-3 6-4).

Même avant le Fritz – Casper Ruud de ce soir, il faudrait un improbable concours de circonstances pour voir le recordman de titres en Grand Chelem (22) rallier le dernier carré du tournoi qui réunit les «Maîtres» de la saison, cette semaine.

Manque de confiance

Il faut observer le masque sur le visage du Majorquin, débarquant dans le Pala Alpitour, puis son sourire crispé à l’heure de prendre la main d’un enfant, pour comprendre que tout ne tourne pas rond chez lui en ce moment. Sinon, comment expliquer ce manque de confiance dramatique sur sa deuxième balle de service à 3-4 dans le 1er set (deux doubles fautes)?

Ce «challenge» de dépit sur sa tentative trop longue de coup droit gagnant, celle qui a donné le break à «FAA»? Cette volée de revers qu’il a réussi des millions de fois qui s’écrase dans le bas du filet au début de deuxième manche? Ou, enfin, ce retour du Canadien qui sortait des limites qu’il a mal jugé pour lâcher une nouvelle fois sa mise en jeu?

Esprit déconnecté

Depuis son forfait avant sa demi-finale à Wimbledon contre Nick Kyrgios, et cette déchirure abdominale, «Rafa» a enchaîné les déconvenues pour un champion de son standing: vaincu d’entrée à Cincinnati, en 8es de finale à l’US Open puis lors de son entrée en lice à Bercy, le «Taureau de Manacor» est apparu vidé physiquement et l’esprit déconnecté.

Le pire? C’est comme s’il avait perdu sa joie de vivre. Est-ce encore sa blessure londonienne qui le tourmente? La retraite de Roger Federer qui l’a vidé émotionnellement? Sa récente paternité qui a recentré ses priorités? Ou simplement son manque de compétition dû à ses éliminations précoces? Il y a peut-être un peu de tout cela.

Par séquences, son coup droit lasso historique est toujours là. Mais à Turin, la balle de l’Espagnol de 36 ans, souvent trop courte, n’a jamais vraiment fait mal. Et face au tube de l’automne Félix Auger-Aliassime et sa formidable série de victoires (sacré à Florence, Anvers et Bâle), le No 2 mondial n’a pu que constater ses criantes limites du moment. Dernier du groupe vert, Nadal est quasi éliminé et vient d’enchaîner quatre défaites d’affilée, pour la seconde fois seulement dans sa carrière. Pas sûr que le Pala Alpitour le revoit dans deux jours.

