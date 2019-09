Le fantôme de Xherdan Shaqiri met la Suisse dans tous ses états

Vertige de la science diffuse. La Suisse doit préparer un match capital à Dublin, jeudi dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, elle jouera contre l’Irlande sans son meilleur argument offensif, qui n’est ni blessé, ni malade, ni viré, mais tout le monde avait une explication toute faite.

Pour les uns, Xherdan Shaqiri, qui a préféré rester en Angleterre pour se concentrer sur Liverpool, comme le relaie l’ASF, est un traître à la nation, de toute façon il l’avait déjà été à leurs yeux en mimant l’aigle bicéphale au Mondial; pour d’autres, il ne s’agit là que d’un caprice de plus d’une diva; ou alors il punirait ici le sélectionneur Petkovic pour un brassard de capitaine qu’il n’a pas reçu en 2016; à moins qu’il n’était en train de préparer un transfert sans pouvoir l’avouer; enfin, il serait hors de forme si ce n’est blessé ou dépressif. Bref, le fantôme de Shaqiri n’a pas fini de s’agiter, il n’y a qu’une certitude: la communication de l’équipe de Suisse sur son cas demeurait, depuis vendredi et la liste des 23 internationaux, nuageuse, comme toujours.

Peu de temps de jeu…

Il faut aller à l’essentiel. D’abord, Shaqiri ne semble pas blessé, il a joué cinq minutes avec Liverpool juste après l’annonce de son absence avec la Suisse. Cela dit, depuis le mois de février, il n’a disputé qu’à peine plus d’un match entier avec les Reds en match officiel, dont ces seules cinq minutes pour la saison en cours (mis à part le Community Shield, 11 minutes de plus…).

Steve von Bergen, retraité de la sélection depuis 2016 et des terrains depuis cet été, reste prudent. «Je ne vais pas parler de la communication autour de l’équipe de Suisse pour prétendre qu’elle est bonne…, mais il faut faire attention, parce qu’il y a beaucoup d’interprétations. Bien sûr qu’il est étonnant de ne pas voir un Shaqiri disponible être présent pour ce match si important en Irlande. Davantage encore s’il a besoin de temps de jeu. C’est dur à comprendre. Mais il faudrait savoir ce que se sont dit Petkovic et Xherdan. Pour les connaître, je ne pense pas à un clash entre les deux, non. Mais il doit y avoir quelque chose, parce que Shaqiri a toujours tout donné pour la Suisse.»

Le flou artistique a été levé ce lundi lors d’une conférence de presse, quand Vladimir Petkovic a ménagé tous ses effets avant de s’expliquer. Pour s’amuser de toutes les spéculations engendrées par le premier communiqué laconique de vendredi, façon «grâce à moi, vous avez pu vendre des journaux et des clics pendant trois jours…» Boutade creuse pour un exercice que le Mister maîtrise décidément très mal: la communication limpide. Il s’est donc fait violence pour être le plus clair possible.

Les explications de «Petko»

«Shaqiri se sent vide, vide de motivation, a précisé le sélectionneur. Parfois, on sait que l’on ne peut pas apporter ce que l’on veut, il est dans ce cas. J’ai parlé avec lui, il préférait rester à Liverpool et je peux le comprendre et l’accepter. Parce qu’il faut être prêt physiquement, mais aussi mentalement pour aider la Suisse. Le mieux, pour la Suisse, pour moi, pour Liverpool, c’est qu’il retrouve tout son potentiel très vite. Certains joueurs, qui ont peu de temps de jeu en club, peuvent compter sur moi pour leur en donner avec la sélection parce qu’ils en ont besoin et que cela leur fait du bien. D’autres ont besoin de se retrouver différemment ou ne sont pas prêts à s’impliquer dans ces circonstances et il faut le respecter aussi. Je ferai toujours tout pour protéger mes joueurs.»

Clap de fin? Il ne faudrait tout de même pas que le malaise du lutin suisse devienne chronique, puisque ce n’est pas la première fois qu’il fait faux bond (Grèce-Suisse et Suisse-Panama, matches amicaux, au printemps 2018). Pour le reste, «Petko» a donc conclu l’exercice de transparence comme prévu: «On parle de ceux qui ne sont pas là, a-t-il lancé. Mais on devrait plus évoquer les 23 qui sont présents. Parce que ce sont les 23 meilleurs internationaux suisses à disposition pour ce match en Irlande.» De quoi régler au passage le cas du capitaine Lichtsteiner, jugé pas assez prêt en raison de sa préparation estivale individuelle avant de rejoindre Augsburg.