Arts de la scène – Le far° se réinvente en «Communs singuliers» Crise sanitaire oblige, le festival des arts vivants de Nyon revisite sa formule et se déploiera jusqu’à l’été 2021. Natacha Rossel

Le festival des arts vivants se réinvente sous de nouvelles formes. DR

Les arts vivants ont cette capacité de pouvoir se métamorphoser, d’onduler vers de nouvelles formes, de tresser des liens insoupçonnés. Alors, lorsque l’équipe du far° s’est posé la question de maintenir sa 36e édition en août, à Nyon, la réponse s’est imposée d’elle-même. Maintenir, oui, mais dans une formule entièrement réinventée, sous la bannière «Communs singuliers».

L’idée? Bâtir une «fabrique des arts vivants» qui tournera à plein régime dès ce printemps. Tout au long des mois à venir et jusqu’à l’été 2021, des capsules créatives jailliront à Nyon et dans son district, avant de partir vagabonder à La Chaux-de-Fonds cet automne, puis dans le val d’Anniviers, l’été de l’an prochain. «Le rapport au territoire constitue le point d’ancrage pour se (re)connecter les uns les autres et mettre en lumière les spécificités environnementales, culturelles ou architecturales d’un lieu», souligne le programme.

Temps suspendu

Cette nouvelle formule invitera les artistes à remodeler leur pratique esthétique dans une perspective de réinvention de l’expérience collective. «Le far° a choisi de se saisir de ce temps suspendu comme d’une opportunité plutôt qu’un obstacle», résume l’équipe du festival nyonnais.

Un premier temps fort de ces «Communs singuliers» se déploiera du 13 au 22 août. Un temps de rencontre à moduler selon les règles sanitaires de l’été. Son menu est aussi surprenant qu’alléchant: performances dans l’espace public mais sans convocation, œuvres d’art envoyées à domicile et à activer soi-même, récits à partager en tête-à-tête, parcours chorégraphiques bucoliques ou déjeuners sur l’herbe… La «fabrique des arts vivants» promet de belles pépites.