Centre nature La Sauge

Situé entre Ins (BE) et Cudrefin, le centre nature BirdLife de La Sauge propose un parcours de 500 mètres pour observer les oiseaux en pleine nature, aux abords des deux plus importantes réserves suisses de protection des oiseaux, le Fanel et la réserve de Cudrefin. De nombreuses espèces rares et menacées d’oiseaux se reproduisent dans ces réserves et y font halte durant les périodes de migration ou durant l’hiver.

Les familles visitent volontiers le Centre-nature BirdLife La Sauge, à Cudrefin. CHRISTIAN BRUN

Accessible aux personnes à mobilité réduite, la balade propose quatre observatoires destinés à contempler la faune sans la perturber. L’endroit est notamment idéal pour voir évoluer le martin-pêcheur. Accessible en bateau, via l’arrêt La Sauge sur le canal de la Broye, ou en bus depuis Ins et Avenches, le centre est ouvert du mardi au dimanche, de 9 h à 18 h (8 fr. par adulte, 5 fr. de 6 à 16 ans, 26 fr. par famille). Durant l’année, diverses animations et visites guidées sont proposées. L’exposition du moment s’intitule «Ça grouille dans la mare». Renseignements sous www.birdlife.ch/fr/content/la-sauge-fr.