Football – Le FC Bâle ferme ses secteurs D et visiteur après les émeutes Le club bâlois a réagi après les scènes de violence qui ont eu lieu mardi soir, lors de la demi-finale de la Coupe de Suisse. Il se prive du secteur D et du secteur visiteur pour la prochaine rencontre face à YB. Rebecca Garcia

Les affrontements n’ont pas eu lieu que sur le terrain, mardi soir à Bâle. keystone-sda.ch

Il n’y avait malheureusement pas que le football pour se donner en spectacle mardi soir au Parc Saint-Jacques. En marge de la demi-finale de la Coupe de Suisse, et de la victoire d’YB, des agents de sécurité ont été envoyés à l’hôpital avec de graves blessures après avoir été attaqués par des personnes encagoulées. La scène s’est produite à l’extérieur du stade tandis qu’à l’intérieur, les torches ont été enflammées un peu partout, y compris dans le secteur familial habituellement épargné.

La gravité des actes commis a obligé le FC Bâle à agir. Plusieurs chefs de sécurité de la ville de Bâle, de la police cantonale, du club ou encore de la Swiss Football League se sont réunis mercredi. Leurs sanctions ont été communiquées jeudi, via un communiqué dans lequel le club fait part de l’inquiétant niveau de brutalité observé lors de l’attaque. «À la consternation de chacun, on se doit de préciser que les blessures provoquées étaient potentiellement mortelles.»



Afficher plus Un contrôle de sécurité aurait été à la source des ces émeutes. Le club bâlois avait expliqué que «les tumultes ont été précédées par une intervention disproportionnée du service d’ordre externe contre un supporter du FCB peu avant le coup d’envoi.» Il précisait également que ce fait n’excuse en rien le niveau de violence visible par la suite.

L’exclusion totale a été envisagée

Une telle violence ne doit jamais resurgir. Les participants à cette réunion de crise ont décidé de fermer le secteur D ainsi que le secteur visiteur lors de la prochaine rencontre de championnat contre YB, le 16 avril prochain. La vente de billets sera également restreinte. «Ces mesures, qui feront du mal au FCB lui-même et particulièrement à l’équipe première, sont des conséquences directes de ces sérieuses émeutes de mardi soir.»

Et les supporters s’en tirent bien puisque l’exclusion pleine et totale des fans était envisagée. Le FC Bâle semble cependant vouloir éviter au maximum la punition collective, celle qui péjore également les fans respectueux. Ceux qui avaient déjà acheté leur billet pour assister au match de championnat contre Young Boys (que ce soit via leur abonnement ou un billet individuel) seront contactés par le club, mais il reste à éclaircir le cas des fans du secteur D.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.