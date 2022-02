Football – Le FC Bâle gagne sans bavure face à Lausanne Les Bâlois ont gagné après avoir dominé Lausanne-Sport samedi soir. Ils se sont imposés 3-0 au Parc Saint-Jacques, malgré un penalty manqué. Sport-Center

Adam Szalai a inscrit le 2-0 face au Lausanne-Sport. keystone-sda.ch

Ils ont passé plus d’une mi-temps à rôder devant le but, sans succès. Les Bâlois sont restés longtemps muets face à Lausanne-Sport samedi soir. Patients et disciplinés, ils ont gagné 3-0 sans trop forcer leur talent. Leur victoire témoigne surtout d’une certaine sérénité de plus en plus marquante à mesure que les minutes passaient.

Dans leur antre, les hommes de Patrick Rahmen ont mis 50 minutes à trouver la faille par l’intermédiaire de Michael Lang. Un soupçon de hors-jeu a plané, avant que le but ne soit validé par l’arbitre aidé de la VAR. 8 minutes plus tard, ils avaient l’occasion de doubler la mise mais Fabien Frei a glissé avant que son penalty ne touche la barre.

Peu importe, Bâle a choisi de continuer sur son élan tandis les Lausannois ont commencé à devenir plus fébriles. Ádám Szalai, qui est entré à la place de Males à la pause, a inscrit le second but de la tête sur un caviar de Stocker. Son équipe a mis le pied sur le ballon et a cherché à enfoncer le clou. Leur possession de balle atteignait 68% avant qu’ils ne lèvent un peu le pied, conscients de maîtriser.

Un intense pressing bâlois

Les visiteurs ont bien essayé de contrer et de s’approcher des cages de Lidner, mais l’approximation des passes et l’intense pressing de leurs adversaires ont annihilé tous leurs efforts. Chaque fois qu’un joueur de Lausanne récupérait la balle, plusieurs Bâlois fonçaient pour la récupérer. Les changements opérés par Alain Casanova n’y ont rien fait. Ouattara, entré en jeu pour les 10 dernières minutes, avait l’occasion de réduire le score.

Occasion manquée, contrairement à Katterbach qui a inscrit le 3-0 juste avant la fin du temps réglementaire. Victoire nette et juste d’un FC Bâle bien plus réaliste que la lanterne rouge du championnat.



Bâle - Lausanne-Sport 3-0 (0-0) Afficher plus Parc Saint-Jacques, 20’285 spectateurs. Arbitre: M. Dudic. Buts: 50e Lang 1-0. 65e Szalai 2-0. 89e Katterbach 3-0.

FC Bâle: Lindner; Lang (70e Lopez), Pelmard, Pavlovic, Katterbach; Frei; Ndoye (80e Palacios), Males (46e Szalai), Stocker (92e Chipperfield), Millar; Chalov (80e Fernandes).Entraîneur: Patrick Rahmen.

Lausanne-Sport: Diaw; Chafik, Zohouri, Grippo, Monteiro, Suzuki (80e N’Guessan); Mahou (80e Ouattara), Kukuruzovic, Thomas (61e Poundjé), Spielmann (52e Coyle); Amdouni.Entraîneur: Alain Casanova.

Avertissements: 15e Suzuki. 39e Frei. 75e Pavlovic. 87e Amdouni.

Notes: Bâle sans Burger (suspendu), Essiam, Padula et Petretta (blessés) Lausanne sans Trébel (suspendu), Geissmann, Husic, Koné, Koyalipou et Turkes (blessés). 58e penalty de Frei sur la barre.



