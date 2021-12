Course à la Promotion League – Le FC Echallens s'offre un joli cadeau L'ambitieux club des Trois-Sapins a trouvé une jolie recrue sous le... sapin. Le FC Echallens Région a enregistré l'arrivée de Migjen Basha, dans sa quête de promotion en Promotion League. Sport-Center

Migjen Basha sous son maillot national il y a trois ans. AFP

C'est sur ses réseaux sociaux que l'équipe challensoise a annoncé le recrutement de Migjen Basha pour la fin de l'exercice en cours. L'international albanais aux 35 sélections avait résilié son contrat avec Neuchâtel Xamax le 5 octobre dernier.

Au cours de sa longue carrière, Basha a notamment joué sous les couleurs du Lausanne-Sport, de l'Atalanta, du Torino, de Bari, du Melbourne Victory, ou encore de l'Aris Salonique et du FC Lucerne. Cet ancien international helvétique avait joué 83 minutes lors de l'Euro 2016, face à la Roumanie (1-0).

Le joueur formé entre Dardania et le Team Vaud rejoint un club en plein dans la course pour la montée en Promotion League. Echallens est actuellement 2e du groupe 1 de 1re Ligue, avec deux longueurs de retard sur Bulle, mais un match de plus à disputer. Le championnat doit reprendre au début du mois de mars.

