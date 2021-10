Un autre football existe – Le FC Pain Fromage crée la bonne humeur Au sein d’une Ligue romande en plein essor, ce club d’amis, constitué de Vaudois et de Valaisans, n’a qu’un seul credo: le plaisir du jeu. Un idéal et des valeurs de camaraderie qui n’excluent pas une ambition sportive… modérée. Nicolas Jacquier

Une partie de l’équipe du FC Pain Fromage: Stéphanie Monay-Michaud, Kilian Thomas, Gabriel Premand, Adrian Duay, Louis Gros, Maxime Morisod, David Schaller et Pierre Raboud (de gauche à droite). 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

On connaît tous la pyramide de l’Association suisse de football, avec les pros trônant au sommet et, au pied de l’échelle, le monde amateur des sans-grades (de la 2e à la 5e ligue) constituant la richesse du football des talus. Mais il existe une autre structure parallèle, représentée par la Ligue romande de football (LRF) et rassemblant près de 2000 joueurs répartis dans 60 équipes. Implantée sur sol vaudois, cette réminiscence du football corporatif possède aussi des antennes à Genève et dans d’autres cantons.

Tout ce petit monde véhicule des valeurs simples, au nom d’un idéal – le plaisir du jeu – souvent galvaudé dans les habituelles séries inférieures, gangrenées par la multiplication des actes de violence ordinaire.