Football – Le FC Sion de Constantin bat Lausanne Coaché par son président, le club valaisan a remporté le derby romand de la Tuilière et quitté la dernière place dont il avait hérité la veille. Baltazar a vu double. Nicolas Jacquier

Au moment de l’apparition des deux équipes, et même avant, tous les regards se sont portés ce dimanche après-midi en direction du banc du FC Sion pour savoir qui allait s’y installer à la place de Fabio Grosso, limogé 48 heures plus tôt. Comme on l’avait pressenti depuis le départ du technicien italien, on y a retrouvé Christian Constantin dans l’un de ses rôles favoris: celui de coach intérimaire.

Le président de Tourbillon n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai. À cinq reprises auparavant, la dernière fois en mai 2019 après le limogeage de Murat Yakin, CC avait déjà joué les dépanneurs de service. Si le rôle d’entraîneur principal a été attribué à Pierre De Kalbermatten, un responsable des portiers promu No 1, son président, qui ne possède pas les diplômes requis, a officiellement (pour la Ligue) enfilé la casquette d’adjoint.

Fickentscher et Serey Die de retour

Les premières mesures de “coach CC” ne devaient pourtant pas tarder, la plus spectaculaire étant la réhabilitation du portier Kevin Fickentscher que l’on n’avait plus vu entre les poteaux valaisans en championnat depuis le 12 décembre et la titularisation de Timothy Fayulu. Tout comme le retour de Serey Die dans le rôle de capitaine, autre des sept changements apportés au coup d’envoi par rapport à l’équipe qui avait coulé jeudi soir contre Lugano.

Debout devant son banc et donnant constamment de la voix, le (premier) successeur de Grosso allait connaître un début de nouvelle ère idéale. Sur le flanc gauche, Khasa démarquait Theler qui, après un premier essai repoussé par le gardien, glissait à Baltazar, lequel profitait de la léthargie de la défense vaudoise pour ouvrir le score.

Lausanne a touché deux fois le poteau

Après une double occasion échue à Bares (14e), qui trouvait le poteau sur sa première tentative, Lausanne allait égaliser sur penalty lorsque la VAR épinglait une main de Bamert ayant échappé à M. Fähndrich - le pied de Kukuruzovic ne tremblait pas au moment de la transformation. Si Sion devait afficher un supplément d’envie malgré un jeu resté somme toute assez sommaire, son hôte, en dépit de quelques jolies combinaisons, n’allait jamais réussir à percer le bloc valaisan. À la pause, le club de la Tuilière menait certes aux points - 8 tirs à 4, une possession de 64% - sans être parvenu pour autant à vraiment inquiéter Fickentscher.

Dès la reprise, un contre express amorcé par Grgic, poursuivi par Theler et conclu par Baltazar permettait aux visiteurs de repasser en tête. Encore muet cette saison, le Brésilien de 20 ans signait là sa deuxième réussite du jour en surprenant un LS resté à nouveau aux vestiaires. De part et d’autres, les deux coaches allaient ensuite lancer des forces vives dans un derby encore incertain. Mais alors que l’on attendait une réaction du LS, on vit plutôt un Sion soudainement beaucoup plus entreprenant. À la 68e, un coup-franc excentré de Grgic contraignait Diaw à jouer des claquettes. Quatre minutes plus tard, le même Grgic déposait sur un corner le ballon sur la tête rageuse de Ndoye, qui catapultait le cuir au fond des filets. Apparu fort décevant en regard de ce qu’il avait proposé ces derniers temps, Lausanne n’allait jamais trouver la force de revenir.

Pour les Vaudois, qui pouvaient ambitionner de s’installer sur le podium en cas de succès, c’est un sacré coup de froid et la fin d’une série. Solidaire comme jamais, Sion, lui, a décroché la victoire de l’espoir qui lui permet de rendre la lanterne rouge à Vaduz. Reste à savoir qui coachera le club de Tourbillon dans le derby de dimanche prochain contre Servette. Après son coaching gagnant, Christian Constantin sera peut-être difficile à déloger…

Lausanne - Sion 1-3 (1-1)

Stade de la Tuilière, huis clos.

Arbitre: M. Fähndrich.

Buts: 6e Baltazar 0-1. 19e Kukuruzovic (penalty) 1-1. 50e Baltazar 1-2. 72e Ndoye 1-3.

Lausanne: Diaw; Loosli, Jenz, Flo; Boranijasevic, Bares (72e Da Cunha), Kukuruzovic, Suzuki (60e Tsoungui); Puertas; Mahou (81e Brazao), Bolingi (60e Guessand). Entraîneur: G. Contini.

Sion: Fickentscher; Ndoye, Bamert, Abdellaoui; Serey Die; Wesley (67e Tosetti), Baltazar, Grgic, Theler (59e Martic); Karlen (67e Uldrikis), Khasa (76e Tupta). Entraîneurs: P. De Kalbermatten et C. Constantin.

Notes: Lausanne sans Falk, Monteiro, Nanizayamo, Schmidt, Geissmann, Thomas, Turkes, Zekhnini, Zohouri (blessés), Lukembila, Rochat (M21). Sion sans Kabashi, Lacroix, Iapichino, Araz, Zock, Clemenza, Doldur, Hoarau (blessés), Ruiz (suspendu), Andersson, Vlasenko, Wakatsuki, Berdayes (M21). 14e: tir sur le poteau de Bares. 67e: sortie de Wesley sur blessure. 87e: tir sur le poteau de Puertas.

Avertissements: 19e Bamert. 45e Mahou, 46e Theler. 69e Martic. 77e Tsoungui. 80e Jenz.