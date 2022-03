Football – Le FC Sion enfonce un peu plus le LS Les Lausannois n’ont pas réussi à relever la tête, mercredi à Tourbillon. Ils se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0). Nicolas Jacquier - Sion

Avec son but, Baltazar a mis les Vaudois à genoux. keystone-sda.ch

Au moment où Paolo Tramezzani retrouvait provisoirement son banc – au bénéfice d’un effet suspensif après l’opposition formulée par le FC Sion, le technicien Italien sera entendu ce jeudi à Berne par le Tribunal de recours de la Ligue – , Alain Casanova a dû bricoler pour composer une défense qui puisse tenir la route, davantage que cela n’avait été le cas depuis son arrivée au bord du Léman. Koné, Grippo et Husic tous blessés, il a construit son arrière-garde autour de Monteiro, seul défenseur central valide, et relégué son capitaine Kukuruzovic sur le banc, donnant les clés du jeu à Trebel.

Pendant que Sion, jouant à se faire peur, n’allait pendant trop longtemps strictement rien montrer, on portera au LS le crédit d’avoir au moins essayer de jouer. Ce qu’il a fait avec ses moyens, forcément limités. La rencontre suintant malgré tout l’ennui, provoquant les sifflets de Tourbillon à la pause, on a eu tout loisir de dresser l’inventaire de la présence vaudoise dans les gradins. Alors que le visiteur a d’abord évolué devant huit (!) fans généreusement comptés éparpillés dans le secteur qui leur était réservé, ceux-ci allaient obtenir à la demi-heure le renfort d’une petite vingtaine de supporters, venus afficher leurs revendications, toujours les mêmes, visant Souleymane Cissé, invité à rendre les clés de son bureau en des termes moins polis.

Dans ce derby “piquette” (de toute petite cuvée…), Lausanne devait boucler la première période en menant aux points, références aux occasions que s’étaient alors ménagées Pollero - 5e, frappe trop enlevée, 37e, volée détournée en corner par Fickentscher) et surtout Amdouni (41e, manquant de promptitude devant une cage ouverte devant lui). Et Sion pendant ce temps? Pas loin du néant absolu, avec aucune tentative cadrée et surtout aucun plan de jeu à suivre. Bonsoir tristesse.

De gros problèmes offensifs

Le problème, c’est que rien ne devait vraiment changer par la suite. A la morosité valaisanne, la lanterne rouge continua d’opposer quelques velléités. Sur l’une d’elles, Ndoye faillit dévier dans ses filets un essai de Pollero (50e). Comme souvent, il fallut une géniale inspiration, en l’occurrence signée Zuffi, récupérant un ballon lausannois pour lancer Karlen, l’autre entrant, pour débloquer la partie. Sur le centre-tir de celui-ci repoussé par Diaw, Baltazar n’avait aucune peine à transformer le premier tir valaisan cadré.

Obtenus au terme de son match le moins maîtrisé de la saison, Sion se contentera de ses trois points alimentaires qui lui permettent d’améliorer l’ordinaire et de dépasser GC au classement. S’il ne joue pas mieux, le club valaisan respire au moins mieux.

Pour le LS d’Alain Casanova, la Challenge League se rapproche de plus en plus. Elle est en train de devenir une réalité. A Sion, le club vaudois a encaissé sa neuvième défaite consécutive. Sous l’ère du successeur de Borenovic, ses joueurs n’ont pas encore inscrit le moindre but dans le jeu.



Afficher plus Sion - Lausanne 1-0 (0-0) Tourbillon, 6500 spectateurs. Arbitre: M. Piccolo. But: 63e Baltazar 1-0. Sion: Fickentscher; Bamert, Ndoye, Benito; Grgic; Cavaré, Wesley, Baltazar, Marquinhos (60e Zuffi); Sio, Stojilkovic (60e Karlen). Entraîneur: P. Tramezzani. Lausanne: Diaw; Alakouch (61e Chafik), Zohouri (89e Sanches), Monteiro, Poundjé; Trebel; Amdouni, Suzuki, Thomas (72e N’Guessan), Coyle (61e Spielmann); Pollero (72e Ouattara). Entraîneur: A. Casanova. Notes: Sion sans Bua, Doldur, Adryan, Itaitinga (blessés), Martic, Keita, Serey Die, Vagner (pas convoqués). Lausanne privé de Grippo, Husic, Koné, Geissmann, Kapo, Zoukit, Koyalipou, Turkes (blessés), Mahou (suspendu), George (écarté). En l’absence de Kukuruzovic au coup d’envoi, Diaw porte le brassard de capitaine. Avertissements: 8e Poundjé. 33e Benito. 38e Zohouri. 81e Monteiro.



