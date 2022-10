Football – Le FC Vaduz a très vite brisé le rêve de SLO Deux buts du Liechtensteinois Hasler en moins de dix minutes ont d’emblée assommé l’espoir des Lausannois d’occuper en solitaire la tête de la Challenge League. André Boschetti Lausanne

La joie des joueurs de Vaduz après le 0-5. keystone-sda.ch

Depuis mardi soir et la défaite du Lausanne-Sport à Wil, la tension est imperceptiblement montée d’un cran du côté de la Pontaise. Où chacun savait bien qu’une victoire, ce mercredi, contre Vaduz permettrait au SLO de trôner au sommet de la Challenge League pour la première fois de son histoire. Même si elle n’avait qu’une valeur symbolique, cette situation exceptionnelle a probablement contribué à l’entame de match catastrophique des Lausannois.

À peine le coup d’envoi donné, un placement défensif approximatif permettait à Hasler d’instiller, d’une superbe volée, un premier gros doute dans les esprits stadistes. Déboussolé par ce scénario inattendu, SLO concédait peu après un second but au même milieu liechtensteinois (10e), d’une frappe lointaine cette fois qui ne semblait pourtant pas irrésistible. Après avoir frôlé le désastre trois minutes plus tard - tir trop enlevé du même Hasler - les joueurs d’Anthony Braizat reprennaient peu à peu leurs esprits et la direction du jeu. Malgré plusieurs offensives bien amenées et quelques occasions très nettes de réduire la marque, leurs tentatives étaient annihilées par Büchel (18e/28e) ou repoussées par la barre (Bayard, 39e).

Pour tenter un improbable retournement de situation, après la pause le coach stadiste ajoutait Qarri puis Ajdini, deux éléments offensifs, à son dispositif habituel. Sans conséquence positive toutefois puisque si Okou ratait une belle opportunité de relancer un peu le suspense (53e), c’était Vaduz qui y mettait un terme définitif neuf minutes plus tard sur un superbe contre initié par Cicek et conclu par Djokic. Un score déjà lourd qui était encore aggravé par Xhemajli et Dobras peu après. Avant que Danho ne parvienne enfin à sauver l’honneur des siens.

Malgré son ampleur - très exagérée - SLO ne sort pas redimensionné de cette première défaite de la saison à la Pontaise. Le seul vrai regret pour les Stadistes, c’est qu’elle intervient au moment même où le club s’apprêtait à marquer son histoire et qu’elle brise aussi une remarquable série de six matches sans défaite. Un petit coup d’arrêt sans grandes conséquences que les Lausannois auront déjà l’occasion d’effacer ce samedi à Schaffhouse.

SLO - Vaduz 1-5 (0-2)

Afficher plus Pontaise. 523 spectateurs. Arbitre: M. Sanli. Buts: 2e Hasler 0-1, 10e Hasler 0-2, 64e Djokic 0-3, 73e Xhemajli 0-4, 76e Dobras (penalty) 0-5, 80e Danho 1-5. SLO: Da Silva; Gassama, Hajrulahu, Pos, Tsoungui (77e Mulaj); Bamba (46e Qarri), Akichi; Okou (77e Abdallah), Bayard, Garcia (55e Ajdini); Hadji (62e Danho). Vaduz: Büchel; Ulrich, Isik, Xhemajli, Fehr; Hasler (58e Fosso), Gajic (46e Pepsi), Dobras; Cicek (70e Hadzi), Djokic (70e Sutter), Rastoder (80e Sasere). Avertissements: 37e Hajrulahu, 54e Garcia, 82e Pos. Notes: SLO sans Kadima, Koré, Asllani Obexer ni Maroufi (blessés). Vaduz sans Gasser, Lüchinger, Rahimi, Traber ni Wieser (blessés).

