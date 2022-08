Football – Le FC Zurich file en barrage de l’Europa League Le club zurichois continue son parcours continental, avec pour ambition de jouer la phase de poules de l'Europa League. Les champions de Suisse en titre ont vaincu sans coup férir les Nord-Irlandais de Linfield au 3e tour qualificatif (3-0; aller 2-0). Robin Carrel

Bledin Krasniqi a dû retenir quelques maillots. keystone-sda.ch

Il s'agit d'une petite bouffée d'air frais pour la formation du déjà contesté Franco Foda, dernière de Super League après 4 journées. Les Zurichois, tranquilles vainqueurs à l'aller, ont confirmé au retour grâce à deux buts de Donis Avdijaj avant la demi-heure (11e et 26e) et un but d'Ivan Santini (84e), le tout devant 7904 spectateurs.

Le FCZ aura fort à faire en barrages, pour essayer de rejoindre la phase de groupes qui ne fait jamais de mal aux finances d'un club suisse. Pour ce faire, il devra écarter les Hearts of Midlothian, 3e du dernier championnat écossais derrière les cadors de Glasgow, le Celtic et les Rangers.

Le match aller devrait se dérouler à... St-Gall, le 18 août, et le retour à Edimbourg une semaine plus tard.



