Football – Le FC Zurich sort par la petite porte Les Zurichois ont été éliminés de la Champions League par Qarabag. Les Azerbaïdjanais ont arraché le nul (2-2) mercredi à Zurich et passent sur l’ensemble des deux matches (5-4). Claude-Alain Zufferey

Kwabwena Owusu et Qarabag ont eu le dernier mot en prolongation. Le FC Zurich est éliminé. keystone-sda.ch

Le FC Zurich a joué mercredi soir au Letzigrund son match retour comptant pour le 2e tour qualificatif de la Champions League. Opposés à Qarabag, vainqueur à l’aller 3-2, les Zurichois devaient d’abord remonter cette différence d’un but, puis passer l’épaule dans un deuxième temps, face à ce club venu d’Azerbaïdjan. Mission manquée pour les hommes de Franco Foda qui ont finalement concédé un nul (2-2 après prolongation), synonyme d’élimination.

Pour le champion de Suisse en titre, il était très important de bien entrer dans la rencontre afin de ne pas se mettre à douter. De ce côté-là tout s’est bien passé, puisque dès la 4e minute de jeu, le capitaine azerbaïdjanais, Maksim Medvedev, a trompé son propre gardien, sur une action somme toute assez anodine: un centre de la droite de Fabian Rhoner adressé au milieu des 16 mètres. Par la suite, en première période, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les Zurichois ont dominé, ils ont eu la possession de la balle, mais ne sont jamais parvenus à prendre de vitesse leurs adversaires.

Des prolongations inespérées

Ce qui devait arriver arriva. À force d’être trop approximatifs à la finition dans le camp adverse, les Suisses se sont fait prendre en contre. Après avoir remonté tout le terrain en deux passes, Qarabag a bénéficié d’un cafouillage d’Ole Selnaes et de Cheick Oumar Conde qui ont donné le ballon sur un plateau à Kady Malinowski (55e) qui ne s’est pas fait prier pour crucifier le gardien Yannick Brecher. Tout était donc à refaire. Et plus rien n’a été fait, jusqu’à la… 95e minute de jeu. Le FC Zurich, qui avait bien poussé dans les derniers instants de cette confrontation, a été récompensé au bout du bout par un but du remplaçant Ivan Santini au terme d’une action «coup de billard». Le FCZ a dû s’y prendre à trois fois (à la limite du hors-jeu) pour arracher des prolongations inespérées.

Ce coup du sort, ou plutôt du jeu, n’a en rien assommé les visiteurs qui ont finalement eu le dernier mot à la 98e par Owusu Kwabena. Les Zurichois n’ont pas réédité le coup de la fin du temps réglementaire et voient déjà leur aventure de Champions League s’arrêter.



