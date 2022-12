Lutte contre la criminalité – Le fédéralisme suisse laisse souvent la police dans le flou Les mafieux et autres bandes criminelles passent souvent inaperçus. La Suisse a du mal à y remédier rapidement. Gregor Poletti

Des contrôles routiers tout à fait normaux peuvent s’avérer dangereux en raison du manque de réseau entre les corps de police cantonaux. DR

Ce sont des mots drastiques que choisit le plus haut responsable de la poursuite pénale, Stefan Blättler: «Nous sommes assez aveugles lorsqu’il s’agit de reconnaître les liens et les modèles du crime organisé. » C’est ce qu’a dit le procureur général de la Confédération voici quelques jours à la radio suisse alémanique SRF. C’est ce qu’il a dit six mois auparavant lors de son entrée en fonction.