Pourquoi avoir choisi d’enquêter sur le féminisme washing?

J’écris sur les questions d’égalité hommes-femmes et sur l’économie depuis il y a déjà dix ans, et j’avais le projet d’écrire un livre sur cette question.

Entre-temps le féminisme est devenu un sujet à la mode, repris notamment par le marketing. Et puis un jour, en achetant un objet à l’effigie de l’artiste Frida Kahlo vendu comme un objet féministe, je me suis fait avoir. Son handicap avait été effacé, sa peau blanchie et sa pilosité atténuée. La récupération était flagrante et ça m’a décidé à enquêter en profondeur les mécanismes du féminisme washing.