Professeure émérite de l’Université de Berne, Brigitte Studer a également enseigné dans les Universités de Genève, de Zurich et de Washington à St. Louis (États-Unis) et à l’EHESS (Paris). Elle fait également partie du comité éditorial de plusieurs revues historiques. Ses domaines de recherche portent sur l’histoire des femmes et du genre, l’histoire de l’État social et de la politique sociale, du travail salarié et de sa protection, de la nationalité et de la citoyenneté, de l’engagement politique et du communisme international.

Éditions Livreo-Alphil