Portrait d’Émile Joyet – Le féru d’armes anciennes aime les histoires qu’elles racontent Le cofondateur de la Bourse internationale aux armes de Lausanne est un autodidacte aimant partager son savoir et qui a contribué au développement de son village de Cheseaux-sur-Lausanne. Sylvain Muller

Émile Joyet, prenant la pose avec son colletin sur les épaules et son épée suisse de 1515 «à une main et demie». Patrick Martin/24 heures

Pour la photo, Émile Joyet a saisi une épée suisse de 1515 «à une main et demie» après avoir enfilé un colletin. Vous ne savez pas ce que c’est? Nous non plus! Mais ce passionné d’armes anciennes et cofondateur de la Bourse internationale aux armes de Lausanne (la 27e édition aura lieu de vendredi à dimanche au Palais de Beaulieu) n’a pas son pareil pour raconter et expliquer: «C’est une pièce qui se portait sous l’armure pour protéger les épaules et le cou. Les officiers et les nobles le portaient en permanence, ce qui permettait d’endosser très rapidement l’armure.»