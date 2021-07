Sortie culturelle – Le FestiPel joue en circuit court Gratuite et près des étoiles au Mont-Pèlerin, la soirée aura lieu le 31 juillet, animée par des musiciens régionaux. Priska Hess

Le duo Abdoulaye Kouyaté (à dr.), virtuose de la kora, et Vincent Zanetti. Suzy Mazzanisi

La crise sanitaire donne parfois des ailes. Et l’envie de voir vivre les liens sociaux, de découvrir les beautés et talents de chez nous, de partager. Le FestiPel, c’est tout ça à la fois. L’objectif? Faire connaître des artistes de la région en créant un événement convivial, dans un cadre idyllique entre champs et ciel, au Mont-Pèlerin.

Au programme de cette première édition agendée au samedi 31 juillet: le duo Abdoulaye Kouyaté, virtuose de la kora, et Vincent Zanetti, «le plus africain des musiciens romands».

On entendra encore Jean-Pierre Huser, qui chantait «La Rivière» dans les années 70, avec le violoniste celtique Johan Dubrez, et Larkabo, jeune auteur-compositeur-interprète. Avec une jam pour clore la soirée… et une fondue (sur réservation) pour les ventres affamés.

«L’enthousiasme est au rendez-vous: Jean-Pierre Huser a même créé une chanson spécialement pour le festival.» Jean-Luc Ducret, organisateur

L’idée a germé durant l’été 2020: «L’après-midi, j’entendais mon voisin Abdoulaye Kouyaté jouer de la kora, une harpe d’Afrique de l’Ouest. C’était si beau! Je l’ai invité pour boire un verre et on a décidé de faire équipe.

C’est comme ça que tout a commencé», raconte Jean-Luc Ducret, habitant de Chardonne et par ailleurs municipal. C’est sur un terrain propriété familiale qu’aura lieu l’événement, budgété à 10’000 francs. «C’est grâce au soutien de sponsors qu’on peut avoir par exemple une sonorisation professionnelle, mais autrement, tout le monde est bénévole, les artistes et notre équipe!»

L’enthousiasme est au rendez-vous: «Huser a même créé une chanson spécialement pour le festival», et le public aussi: «On a déjà plus de 300 inscriptions sur les 500 autorisées», se réjouit Jean-Luc Ducret.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.