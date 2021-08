La cuisine comme thérapie – Le Festival 1.1 invite à la fête pour prendre soin de soi L’événement propose, dès ce vendredi et tout le week-end à Aigle, des ateliers participatifs et créatifs ainsi que des shows artistiques pour parler de la santé par l’alimentation. Romain Michaud

Les organisateurs de l’événement semblent tous dans le même bain. DR

L’association Tous Dans Le Même Bain a mis sur pied le Festival 1.1 au domaine agricole bio de la Perrole à Aigle sur le thème de la santé par l’alimentation. L’événement débute ce vendredi et se poursuivra sur l’ensemble du week-end.

Ateliers d’improvisation culinaire, de synergie alimentaire, tables rondes, défilé de mode slow fashion, dégustations de produits, yoga, improvisation, balades à thème, concerts et jams en tous genres. Un programme riche, pour tous les âges, et l’entrée est gratuite. Une collecte au chapeau permettra toutefois de soutenir le festival et les artistes.

«Il y a plus de 90 rendez-vous artistiques, créatifs et participatifs pour inspirer et motiver les gens à utiliser la cuisine comme moyen de thérapie pour qu’ils se retrouvent, qu’ils s’écoutent et qu’indirectement, ils prennent soin de leur environnement», explique Jonathan Scyboz, organisateur du festival. L’association a souhaité rassembler un nombre important d’entrepreneurs, d’artistes et d’acteurs de la transition écologique au même endroit, dans ce domaine aiglon pionnier de la culture biologique.

«Si on culpabilise les gens en leur disant de ne pas manger tels produits ou de se nourrir comme cela et rien d’autre, ça ne fonctionne généralement pas très bien. Il faut changer d’approche et de manière de communiquer pour que les gens deviennent acteurs du changement», précise Jonathan Scyboz. Le festival se veut donc festif et familial pour inspirer et motiver les festivaliers à prendre soin de leur santé.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.