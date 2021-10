Evènement à Avenches – Le festival Aventiclap a attiré 2800 personnes Malgré les contraintes liées aux mesures sanitaires, le festival a su attirer le public.

Aventiclap

Le festival de films Aventiclap s’est achevé dimanche soir à Avenches (VD). Le certificat Covid a eu un impact sur la fréquentation de cette quatrième édition, qui a tout de même attiré environ 2800 visiteurs, annoncent les organisateurs.

Le jury a attribué le Marcus d’or de la compétition Nationale à «Das Mädchen und die Spinne» de Ramon et Silvan Zürcher, indique un communiqué diffusé dimanche soir. Le jury des jeunes a lui distingué «Atlas», de Niccolò Castelli et a remis une mention spéciale à «Lovecut» d’Iliana Estañol et Johanna Lietha.

Le Prix du public des courts métrages revient quant à lui à «Sers Moi un Rêve» de David Gonseth et Samuel Damiani. Malgré les manifestations dédiées à la Fantasy le même week-end, l’exposition Cinefans a par ailleurs attiré un peu plus de 500 personnes, notent les organisateurs.

La prochaine édition du festival aura lieu du 6 au 9 octobre 2022.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.