Cinéma – Le festival Black Movie réussit son édition numérique Le Festival international de films indépendants de Genève a attiré plus de 60’000 personnes lors de sa 22e édition exclusivement en ligne, pandémie oblige. Le public a pu visionner 84 films en provenance de 48 pays pendant les dix jours de l’événement.

Le Prix de la critique revient à la réalisatrice espagnole Irene Gutiérrez pour «Entre perro y lobo». www.blackmovie.ch

Pari réussi pour le Black Movie, le Festival international de films indépendants de Genève: sa 22e édition exclusivement numérique – Covid-19 oblige – a attiré plus de 60’000 personnes en dix jours. Le Prix de la critique revient à la réalisatrice espagnole Irene Gutiérrez pour «Entre perro y lobo».

Dans un communiqué diffusé dimanche à la clôture de la manifestation, les organisateurs évoquent «le succès indéniable des aménagements virtuels destinés à amener l’esprit du festival au domicile du public». Le basculement vers le numérique a aussi élargi la visibilité du festival au reste de la Suisse, se réjouissent-ils.

Pendant dix jours, le public a pu visionner 84 films en provenance de 48 pays et 26 entretiens enregistrés avec des cinéastes. Les organisateurs avaient misé sur des plages horaires fixes pour les séances de films. Cette option, qui visait à conserver le côté événementiel du Black Movie, a été plébiscitée par les festivaliers.

Le Black Movie a aussi proposé trois tables rondes, des émissions radio et des «live stream» diffusés depuis des lieux nocturnes à l’arrêt. Parmi les films les plus remarqués de cette édition particulière: le polar «Lucky Strike» du Sud-Coréen Kim Yong-Hoon ou encore «Red Post on Escher Street» du japonais Sion Sono.

Une Espagnole primée

Côté compétition, le Prix de la critique doté de 5000 francs a été attribué à «Entre perro y lobo» de la cinéaste espagnole Irene Gutiérrez. Ce film raconte l’histoire de trois vétérans cubains de la guerre d’indépendance d’Angola qui ressassent leur passé de militant en l’absence de perspective révolutionnaire.

Le Prix des jeunes doté de 1000 francs a été attribué à «Acasa, My Home» du Roumain Radu Ciorniciuc. Cette chronique familiale suit neuf enfants et leurs parents roms qui sont forcés de quitter un delta sauvage au coeur de Bucarest et de s’adapter à la vie urbaine. Enfin, le Prix Payot Petit Black Movie doté de 1000 francs revient au film «Meow or Never» de l’Indienne Neeraja Raj.

La prochaine édition aura lieu du 21 au 30 janvier 2022.

ATS