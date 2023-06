Théâtre en plein air à Aigle – Le festival Côté Jardin reprend la clé des champs Le Théâtre Waouw quittera une nouvelle fois ses murs ce week-end à l’occasion de la 2e édition de son festival consacré aux formes courtes. Lea Gloor

La Compagnie d’un instant présentera son spectacle «1 h de Commedia» les samedi 24 et dimanche 25 juin à Aigle. Claire Bochu

Le parc de Mon Séjour à Aigle se muera une nouvelle fois en théâtre à ciel ouvert samedi et dimanche, à l’occasion de la 2e édition du festival Côté Jardin. La manifestation, créée en 2022 par le Théâtre Waouw, mettra les formes moyennes voire courtes à l’honneur.

Les personnages de la commedia dell’arte ouvriront le bal avec «1h de Commedia» (sa et di à 14h30). Dans ce spectacle improvisé, les membres de la Compagnie d’un instant (Genève) reviendront aux sources du genre né en Italie au XVIe siècle. Actrices et acteurs inventaient alors les dialogues tout en restant fidèles à leur personnage et à un scénario préétabli.

Dans le quotidien d’un groupe rock

Puis le public quittera Arlequin et Colombine pour aller à la rencontre d’un groupe de rock imaginé par les Lausannois du Collectif Duncan (sa et di à 16h45). Pensée comme un documentaire fictif, «Band(e) à part» suivra les musiciens dans leur quotidien, en coulisse ou encore dans leur chambre d’hôtel, dans leurs instants de joie comme dans les moments de discorde. Une manière de sonder la notion de collectif.

Samedi en début de soirée, le collectif Duncan, formé de Paul Berrocal, Coralie Vollichard et Boris Degex, reviendra pour donner un vrai concert avec leur véritable groupe: Don’t Kill Duncan. Un projet electro pop rock né en 2018.

Le spectacle du Collectif Duncan, «Band(e) à part», met en scène le quotidien d’un groupe de rock. Loris Gomboso

Cabaret et camion-scène

De leur côté, la Compagnie La Bestiole installera son «Cabaret’phémère» dans le parc de Mon Séjour (sa et di à 18h). La compagnie créée à Avignon en 2021 fera se croiser des personnages burlesques, poétiques ou clownesques dans la cage d’escalier de l’immeuble B26…

Les élèves de la Mauvaise Graine, l’école du Théâtre Waouw, monteront également sur scène avec «Les contes tombés du camion» (sa et di 15h45). Sur le camion-scène de la compagnie Miss Mosa et Sir Isier arrivera un personnage étrange, à la non moins surprenante marchandise. Les comédiens en herbe seront sous la supervision d’Audrey Launaz et Matthieu Juilland, deux troubadours montheysans que le public du festival a applaudis l’an dernier avec leur spectacle «Le livre des contes».

