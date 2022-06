Cinéma – Le Festival d’animation de Savigny sème son esprit de découverte Avec une modestie enthousiaste, le rendez-vous se concentre sur les espoirs tout en saluant l’originalité des talents confirmés. Cécile Lecoultre

«Mary et Max.», une production australienne au charme inattendu et à la folle audace. DR

Un festival qui met en avant «L’île aux chiens» de l’Américain Wes Anderson, et «Mary et Max.», de l’Australien Adam Elliot, ne peut manquer de cachet. Le premier, exquise plongée dans la psyché canine en 2018, bien avant la pandémie, en dit long sur la folie des hommes quand une fièvre étrange menace le Japon. Le second, échange épistolaire entre une curieuse petite fille bigleuse et un vieux juif obèse, séduit par ses audaces revigorantes: même datées de 2009, elles gardent le punch d’une modernité sans âge.

C’est l’esprit du Festival d’animation de Savigny, manifestation qui existe contre vents et marées depuis six ans, par la force de l’enthousiasme bénévole. Cette année encore permettra de découvrir, en plein air ou en salle, un vivier de talents lors de six programmes de courts et moyens métrages pour toutes les générations. Certains sont déjà connus, tels le Romand Antonin Niclass et son «Do Not Feed the Pigeons» célébré par un BAFTA, la plus haute distinction britannique en matière de septième art. D’autres piaffent dans l’antichambre de la gloire, venus du monde entier pour cette manifestation désormais étalée sur trois jours.

«Banquise» de Claude Barras en 2005. DR

Outre ces sélections prospectives, le cinéma d’animation suisse fêtera son centenaire avec le programme «Traversées». De quoi revoir le «Banquise» de Claude Barras, en 2005, dont l’esthétique annonçait le formidable «Ma vie de Courgette» et ses héros aux pupilles dilatées dix ans plus tard. Autre plongée inédite, un programme de documentaires animés de divers formats.

