États-Unis – Le festival de cinéma de Deauville s’ouvre sans Américains Le festival du cinéma américain de Deauville s’est ouvert vendredi soir sans public. Cette 46e édition de dix jours sera marquée par la présentation de neuf films privés de festival de Cannes à cause du Covid-19.

Vanessa Paradis est notamment attendue dans les prochains jours à Deauville (archives). Keystone 1 / 1

Certes, «il y a les masques, il y a les gestes barrières, il y a le gel hydroalcoolique mais ce qui compte, c’est que le festival ait lieu. Il y a des gens qui vont rire. Il y a des gens qui vont pleurer. (Le festival) porte l’espoir de tout le vivant», a déclaré le directeur du festival Bruno Barde interrogé masqué sur le tapis rouge peu avant l’ouverture officielle.

Les capacités des salles ont été réduites de 30% à Deauville du fait des mesures sanitaires. «C’est la fête du cinéma», n’en pas moins renchéri la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, elle aussi masquée.

«Les gens retournent» déjà «dans les salles depuis quelques jours, depuis quelques semaines», a assuré de son côté Thierry Frémaux, lui aussi sur le tapis rouge.

Neuf films sélectionnés à Cannes

Le délégué général du festival de Cannes a fait part de son «allégresse» face à l’ouverture du festival normand. Deauville va présenter neuf des 52 films sélectionnés par le festival de Cannes annulé à cause du Covid-19.

L’actrice Clotilde Hesme a elle fait part de sa «joie» sur le tapis rouge. Quelques centaines de personnes masquées ont assisté à l’arrivée des stars, non masquées jusqu’à leur entrée dans la salle, et moins nombreuses que les années précédentes.

Les mesures sanitaires sont moins drastiques dans la station balnéaire normande qu’à la Mostra de Venise qui a ouvert mercredi, où un haut mur a été érigé le long du tapis rouge. Ana Girardot et le maire du Havre Edouard Philippe étaient également présents vendredi soir.

Des vedettes attendues

Outre la présidente du jury, Vanessa Paradis, Bruno Podalydès et Vincent Lacoste sont présents vendredi soir, et sont annoncés dans les jours à venir à Deauville, Catherine Frot, Maïwenn, Benoît Poelvoorde, Louis Garrel, Pio Marmaï, Lucas Belvaux, Bruno Podalydès, Vincent Lacoste ou encore Noémie Merlant.

Dimanche Jonathan Nossiter (»Mondovino»), un des rares Américains annoncé à Deauville, viendra d’Italie, où il vit, présenter avec la britannique Charlotte Rampling «Last words«, «l’histoire étonnante de la fin du monde, vécue de manière tendre et joyeuse», selon le dossier de presse.

Le film fait à la fois partie de la sélection cannoise présentée à Deauville et de la compétition normande.

Emancipation féminine

Quinze longs-métrages américains sont en compétition, dont sept premiers films et huit signé par des femmes. Parmi eux, «Last Words» de Jonathan Nossiter et «Kajillionaire» de Miranda July (réalisatrice et rôle titre de «Moi, toi et tous les autres», Caméra d’or à Cannes en 2005) sont les deux seuls pour l’heure à avoir une date de sortie en France (respectivement 21 octobre et 30 septembre).

Sont également en compétition Eleanor Coppola, l’épouse de Francis Ford, et la grande figure du cinéma indépendant américain, Kelly Reichardt.

Cette sélection réunit «beaucoup de films sur l’émancipation féminine», selon Bruno Barde. «Il n’y a pas beaucoup de films où on rigole. Il y en a un ou deux – «Shiva baby» (de Ella Seligman, ndlr) et le film de Miranda July – où des choses graves sont traitées avec un ton un peu léger», selon le directeur du festival.

Plus de 70 projections

Le palmarès sera annoncé le 12 septembre. Au total plus de 70 films seront projetés, dont une soixantaine de films américains. Le festival accueille habituellement environ 60’000 spectateurs. Jeudi, il affichait complet les vendredis, samedi et le mercredi soir. «C’est plus qu’espéré. Ça rend optimiste. Honnêtement, je craignais bien pire», avait assuré à l’AFP Carine Fouquier directrice générale du CID, le centre de congrès de Deauville.

Après Angoulême (47’000 spectateurs en 2019) il est le deuxième festival de cinéma d’envergure à se dérouler en France depuis la crise sanitaire.

