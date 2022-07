Rencontre avec Gil Pidoux – «Le Festival de la Cité, c’est un miracle lausannois!» À quelques jours du jubilé, l’homme de théâtre de 84 ans conte la naissance de la manifestation qu’il a cofondée en 1972. Natacha Rossel

Gil Pidoux dans le quartier de la Cité, cinquante ans après la première édition du festival. Vanessa Cardoso

Pipe au bec, Gil Pidoux balaie du regard le promontoire de la Cité. L’homme de théâtre de 84 ans connaît par cœur chaque venelle, chaque recoin du fief historique de Lausanne. Parce que le quartier l’a vu naître et grandir. Mais aussi parce qu’il y a cofondé un festival de théâtre. C’était il y a cinquante ans. Au gré des moissons, la manifestation a déroulé ses tentacules artistiques, s’est ouverte à d’autres disciplines et a grignoté d’autres places de la ville. Rendez-vous incontournable (et gratuit) de la vie culturelle lausannoise, le Festival de la Cité célèbre son demi-siècle du 5 au 10 juillet.