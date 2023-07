Zoom sur les minorités – Le Festival de la Cité défend sa ligne engagée et politisée Les questions d’identité, de genres et de racisme traversent la programmation du rendez-vous lausannois. La volonté d’être dans l’air du temps? Stéphanie Arboit

Une nouvelle équipe de programmation œuvre au Festival de la Cité depuis l’édition 2022 (comme ici, la scène du Grand Canyon avec le groupe hollandais De Ambassade). VANESSA CARDOSO

Engagée et politisée, l’édition 2023 du Festival de la Cité fait la part belle aux problématiques d’identité, de genres et de racisme. «On s’est fait traiter de festival le plus woke de Suisse. Pour nous, ce n’est pas péjoratif», constate Joe Frailich. Après avoir travaillé dix ans pour le festival dans un autre poste, tout comme Gilles Vallet, elle élabore avec lui sa deuxième programmation, côté musiques actuelles, tandis que Jonas Parson œuvre pour la 2e fois pour le versant des arts vivants. Cette nouvelle équipe a été rejointe depuis sa nomination l’an passé par Martine Chalverat, la directrice qui a pris le relais de Myriam Kridi.