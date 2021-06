Interview de Myriam Kridi - Le Festival de la Cité sera joyeux et gourmand

Myriam Kridi est aux anges. Le festival auquel elle osait à peine rêver il y a encore quelques mois aura bien lieu et déploiera ses tentacules dans quatre espaces comme autant de points cardinaux. Bien sûr, les milliers de spectateurs attendus chaque soir devront montrer patte blanche avant de vadrouiller parmi les 90 propositions artistiques. Mais cette 49e moisson du Festival de la Cité sera joyeuse, gourmande et démultipliera les expériences.

La situation sanitaire nous a conduits à faire preuve d’imagination pour déployer le festival dans plusieurs endroits différents et, dans le même temps, de travailler en finesse dans chacun de ces lieux. Le Festival de la Cité a toujours revendiqué cette idée de scénographier l’espace public, de réfléchir au cadre en vue d’offrir une expérience supplémentaire aux spectateurs. Un autre point fort est l’élargissement de nos horaires: nous avons imaginé un programme qui démarre en journée et s’étoffe en soirée.

Le festival explore aussi de nouvelles formes, gastronomique, télévisuelle. Une envie d’élargir l’expérience culturelle?

Oui, l’expérience culturelle englobe de nombreuses disciplines, et nous souhaitons que le public puisse le découvrir tout au long du festival. Nous avons développé le volet gastronomie dans l’idée qu’il s’agit d’un art à partager. Nous lançons également un talk-show, qui sera filmé et diffusé par La Télé Vaud-Fribourg. Les artistes se produiront en direct et proposeront des concerts et des œuvres conçues sur mesure. L’idée est d’utiliser le canal audiovisuel pour présenter les artistes sous un angle différent. Cela nous permet également de démocratiser la diffusion de leur travail.