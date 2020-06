Culture et déconfinement – Le Festival de la Cité sort son plan B Annulée, la 49e édition sera remplacée par un événement réduit et repensé, intitulé «Aux confins de la Cité», du 7 au 12 juillet. Chloé Banerjee-Din

Le Festival de la Cité (ici en 2019) draine jusqu’à 100’000 spectateurs. Dans sa formule 2020, le public ne dépassera pas 5000 personnes au total. KEYSTONE

Ce ne sera pas le Festival de la Cité tel qu’on le connaît, mais un autre événement baptisé «Aux confins de la Cité». La 49e édition de la manifestation phare de l’été lausannois a fait les frais du coronavirus, mais son équipe ne s’avoue pas vaincue. La formule revisitée qu’elle sort de son chapeau se déroulera du 7 au 12 juillet, selon un programme et dans des lieux qui restent encore à définir, mais dans le strict respect des consignes sanitaires. Après la douche froide de l’annulation, la directrice du festival, Myriam Kridi, en parle avec enthousiasme, mais sans cacher le défi que représente ce nouveau départ. «On ne pourra pas retrouver le festival centré et festif que l’on connaît. Ce sera un événement de science-fiction!»